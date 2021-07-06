РФ разместила в оккупированном Крыму носители ядерного оружия - МИД

Кремль под видом военных учений на пол года закрыл для иностранных военных кораблей и держсуден часть Черного моря. Фото: Reuters

Россия уже разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия.

Страна-агрессор постоянно увеличивает количество военных и военной техники на полуострове, заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на форуме "Украина 30. Международная политика". При этом РФ подавляет все возможные формы противодействия оккупации.

"Россия активно развивает военную инфраструктуру для ядерного оружия. Реконструирует хранилища ядерных боеголовок советских времен. На полуострове уже разместили потенциальные носители ядерного оружия. Российский лидер Владимир Путин предоставил Росгвардии право блокировать акватории Черного и Азовского морей. Это действительно создает существенные препятствия для международной навигации, а также угрожает безопасности и стабильности Украины", - заявила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черное море для России не важное. Путин лжет - капитан ВМС США

Недавно Кремль под видом военных учений на полгода закрыл для иностранных военных кораблей и госсуден часть Черного моря, в том числе и в направлении Керченского пролива, отметила Джапарова. Свое господство в Крыму РФ пытается закрепить с помощью превращения полуострова в огромную военную базу.

РФ перманентно использует оккупированный Крым для демонстрации своей силы. Во время военных учений Sea Breeze-2021 Россия подняла истребители над Черным морем. В учениях принимали участие Украина и государства НАТО. Российские военные параллельно устроили маневры авиации.