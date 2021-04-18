РФ построила новый военный лагерь в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму Россия построила новый военный лагерь с более чем тысячей машин.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные немецкой газетой Spiegel.

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"Примерно в 30 километрах от г. Марфивка у восточного побережья, российские военные построили импровизированную базу.

Еще 15 марта эта территория была пустая, а уже к 2 апреля на ней появились техника и сооружения. Кроме жилых помещений там также разместили более тысячи боевых машин, которые стоят рядами на огражденных территориях", - говорится в сообщении.

Как показывают фото, РФ также построила вблизи базы еще один небольшой лагерь. Он расположен к востоку от основной территории.

В издании также отметили, что на прошлой неделе Россия построила новую временную военную базу возле Воронежа. Российские товарные поезда свозили к украинским границам танки и военную технику.

Суд в Украине заочно арестовал 12 самолетов российского авиаперевозчика. Они использовались для транспортировки пассажиров к временно оккупированного Крыма в аэропорт Симферополя.