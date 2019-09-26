РФ перебросила на обучение в Крым истребительный полк ВМФ

Россия бросила в Крым истребительный полк ВМФ. Фото: Корреспондент

Российские оккупанты в рамках проведения специализированных учений перебросили в аннексированный Крым истребители МиГ-29К и личный состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота России.

Пилотов корабельного авиаполка будут готовить к взлету и посадке на авианосец на специальном тренажерном комплексе "Нитка". Вся подготовка займет около месяца, сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны РФ.

"В ближайшее время экипажам предстоит сдать зачеты по теоретической подготовке и приступить непосредственно к выполнению полетов с тренировочного комплекса", – сказано в сообщении минобороны РФ.

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Россия держит на территории Крыма огромную вооруженную группировку оккупационных войск – 81 самолет и вертолет, Черноморский флот, вооруженный в том числе крылатыми ракетами "Калибр-НК", пять дивизионов С-400 и десятки тысяч солдат. Оставшаяся от СССР и Украины военная инфраструктура значительно обновлена и укреплена.