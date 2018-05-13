Ректор Сумского вуза прокомментировал практику студентов в Крыму

 
Ексклюзивы
1/5
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 414
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Просмотров: 810
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
3 Просмотров: 16731
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 972
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 846
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2358
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1873
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2961
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 52028
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1485
Фото
Все фото
3
19
3
4
6
В сети появились новые ужасные фото из Крыма
В сети появились новые ужасные фото из Крыма
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
Навколо ні душі: порожні кримські пляжі лякають
Навколо ні душі: порожні кримські пляжі лякають
Показали пустую набережную крымского города
Показали пустую набережную крымского города
Крымский мост не откроют: показали &quot;готовность&quot; инфраструктуры
Крымский мост не откроют: показали "готовность" инфраструктуры
Видео
Все видео
В Крыму задержали украинского режиссера
В Крыму задержали украинского режиссера
"Все, как под копирку" - показали танки и "юнармию" на улицах Крыма
"Все, как под копирку" - показали танки и "юнармию" на улицах Крыма
Без кадила некуда - как оккупанты Керченский мост освящали
Без кадила некуда - как оккупанты Керченский мост освящали
Спецслужбы оккупанта устроили массовые обыски у крымских татар
Спецслужбы оккупанта устроили массовые обыски у крымских татар
"Страшный запах и мусор" - показали состояние набережной в Крыму
"Страшный запах и мусор" - показали состояние набережной в Крыму
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12411
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2709
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8001
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6813
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2187
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
Просмотров: 270
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
воскресенье, 13 мая 2018 10:52

Ректор Сумского вуза прокомментировал практику студентов в Крыму

  Комментировать
  С 27 апреля по 7 мая студенты Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко проходили практику в оккупированном Крыму. Фото: 112
С 27 апреля по 7 мая студенты Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко проходили практику в оккупированном Крыму. Фото: 112

С 27 апреля по 7 мая студенты Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко проходили практику в оккупированном Крыму.

На практику их направил направили из университета, сообщает UA:Сумы.

"Согласно учебной программы по специальности" Туризм "у студентов есть дисциплина" Повышение профессионального мастерства ". Студенты должны пройти шесть категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, нуждающихся в горной подготовки", - объясняет ректор университета Юрий Лянна.

На вопрос, считает ли он допустимым такие походы на оккупированные территории, он ответил следующее: "Вы знаете, перед тем, как это решать, мы согласовали этот вопрос со Службой безопасности Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Старшеклассники с оккупированных территорий получат грант на образование

Представитель начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута не подтверждает слова ректора.

"Санкции по выезду студентов для прохождения практики не предоставлялась, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины", - рассказывает представитель.

Выпускников школ и колледжей с неподконтрольных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в возрасте от 16 до 18 лет приглашают на обучение в Украинскую академию лидерства. Десятимесячный программа академии предлагает изучать более 30 дисциплин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ректор Сумского вуза прокомментировал практику студентов в Крыму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Террорист в упор расстрелял Папу Римского

Основание "Динамо" и рекорд пребывания в открытом космосе - 9 событий сегодняшнего дня

Первый грузовой самолет сконструировал украинец

Боевики устроили засаду возле Маячки: 4 года назад погибли 6 десантников

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 86596
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 19874
Цены на газ рекордно выросли
Цены на газ рекордно выросли 15 Просмотров: 17921
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников 3 Просмотров: 16735
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 3 Просмотров: 16668
Крым
Ректор Сумского вуза отправил студентов на практику в оккупированный Крым
Ректор Сумского вуза отправил студентов на практику в оккупированный Крым Просмотров: 2007
В сети появились новые ужасные фото из Крыма
В сети появились новые ужасные фото из Крыма
3
 Просмотров: 3915
В Крыму задержали украинского режиссера
В Крыму задержали украинского режиссера
 Просмотров: 234
"Используем в своих интересах" - Украина нашла применение Керченскому мосту
"Используем в своих интересах" - Украина нашла применение Керченскому мосту Просмотров: 4140
Россия отреагировала на беспрецедентное решение суда в Гааге по Крыму
Россия отреагировала на беспрецедентное решение суда в Гааге по Крыму Просмотров: 828
Больше всего комментируют
15
Цены на газ рекордно выросли
4
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4
Первый грузовой самолет сконструировал украинец
3
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
3
Боевики ДНР внесли Рубана в список на обмен
Голосов: 237
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua