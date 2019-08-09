Редактор "Эхо Москвы" приехал в Киев открывать пророссийское радио

Представители страны-агрессора обнаглели и хотят открывать радио в Украине.

В Киев приехал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, чтобы открыть в Украине филиал "газпромовско-кремлевского "СМИ".

Об этом заявил крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев, на странице в Facebook.

"Алексея Венедиктова журналисты ATR заметили на Крещатике. В интервью местной пророссийской помойке он рассказал, что хочет открыть филиал газпромовско-кремлевского "СМИ" в Украине. Для этого нужно отменить языковой закон - и всего-то. Это - прямая диверсия Кремля в Украине. Они обнаглели настолько, что совсем пустились берега", - пишет в заметке журналист.

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По его словам, "Эхо Москвы" приглашает в эфир и публикует российских террористов и убийц украинцев.

"Фамилии - Прилепин - для украинцев, думаю, хватит. "Крымский блоггер" Горный, которого Венику спустил Кремль для пропаганды против Украины и крымских татар. И вишенка на торте - заместитель Венедиктова - Рувинский - откровенный кримнашист, недавно попал в "Миротворец" за незаконное посещение Крыма", - заявил Муджабаев.

В конце публикации он заявил, что "путинское радио будет работать в Украине только через мой труп".

"Мы будем его блокировать, вырубать любыми способами, потому что это - враги. Как российские оккупанты в Крыму и на Донбассе. Враги яростные. Это - Путин. Собственной персоной. Это десант российских войск внутри. Тот самый выстрел в спину. Мы его здесь терпеть не будем ни при каких обстоятельствах, это абсолютно исключено. P.S. Прошу СБУ и ГНС больше не пускать эту доверенное лицо Путина в Украину. Своего говна, кажется, нам хватает".

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский почтил депортированных советским режимом крымских татар. "Сейчас крымские татары снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Я верю, что мы освободим родину кырымлы от оккупации. Мы сделаем это вместе!"