Разворованный на металл и заваленный мусором: горькая участь КаZантипа

Показали, как сейчас выглядит легендарный фестиваль Каzантип, который проводили на берегу Черного моря в оккупированной Поповке Сакского района.

Праздник для рейв-музыки был запрещен оккупационными властями сразу после аннексии Крыма в 2014-м.

После запрета организаторы пытались провести фестиваль в Грузии и Камбодже, но неудачно.

В 2016-м попытались вернуться в Поповку под названием Beefoz.

Фото: Роксолана Тудей

Организаторам помешала так называемая прокурор Крыма, сепаратистка Наталья Поклонская,

Она назвала фестиваль "самой настоящей головной болью" оккупантов и запретила его проведение.

Несмотря на запрет, Beefoz попытались провести, но российские силовики оцепили территорию, на который должно было проводиться мероприятие.

Отключили электроэнергию и забрали электрогенераторы.

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В том же году здания, которые были расположены на пляже, загорелись.

Жители Поповки говорят, что Каzантип полностью обеспечивал потребности приморского села.

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За период проведения фестиваля туда приезжали почти 100 тыс. ценителей электронной музыки.

"Потихоньку умираем. Повсюду объявления о продаже, а это не от хорошей жизни", - говорит один из местных жителей.

"ФСБ, давай поиграем? Е2-Е4. Теперь твой ход, с**а", - написали на мурале с президентом РФ Владимиром Путиным в оккупированном Симферополе. Надпись сделало сообщество "Суверенный Крым" на фасаде дома, где в начале аннексии нарисовали мурал с Путиным.