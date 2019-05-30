Разворованный на металл и заваленный мусором: горькая участь КаZантипа

Показали, как сейчас выглядит легендарный фестиваль Каzантип, который проводили на берегу Черного моря в оккупированной Поповке Сакского района.
Праздник для рейв-музыки был запрещен оккупационными властями сразу после аннексии Крыма в 2014-м.
После запрета организаторы пытались провести фестиваль в Грузии и Камбодже, но неудачно.
В 2016-м попытались вернуться в Поповку под названием Beefoz.
Организаторам помешала так называемая прокурор Крыма, сепаратистка Наталья Поклонская,
Она назвала фестиваль "самой настоящей головной болью" оккупантов и запретила его проведение.
Несмотря на запрет, Beefoz попытались провести, но российские силовики оцепили территорию, на который должно было проводиться мероприятие.
Отключили электроэнергию и забрали электрогенераторы.
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В том же году здания, которые были расположены на пляже, загорелись.
Жители Поповки говорят, что Каzантип полностью обеспечивал потребности приморского села.
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За период проведения фестиваля туда приезжали почти 100 тыс. ценителей электронной музыки.
"Потихоньку умираем. Повсюду объявления о продаже, а это не от хорошей жизни", - говорит один из местных жителей.
"ФСБ, давай поиграем? Е2-Е4. Теперь твой ход, с**а", - написали на мурале с президентом РФ Владимиром Путиным в оккупированном Симферополе.
Надпись сделало сообщество "Суверенный Крым" на фасаде дома, где в начале аннексии нарисовали мурал с Путиным.
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