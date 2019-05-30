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четверг, 30 мая 2019 12:41

Разворованный на металл и заваленный мусором: горькая участь КаZантипа
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Показали, как сейчас выглядит легендарный фестиваль Каzантип, который проводили на берегу Черного моря в оккупированной Поповке Сакского района.

Праздник для рейв-музыки был запрещен оккупационными властями сразу после аннексии Крыма в 2014-м.

После запрета организаторы пытались провести фестиваль в Грузии и Камбодже, но неудачно.

В 2016-м попытались вернуться в Поповку под названием Beefoz.

С 2014-го роки пляж разрушается от ветра и вандалов
Фото: Роксолана Тудей
За "Космическими" сооружениями никто не ухаживает уже 5 лет
Когда-то этот фестиваль собирал 100 тыс туристов и обеспечивал жителей приморского села Поповка всем необходимым
Здание одной из диджейские площадок на пляже
Сейчас это место является прямым доказательством "русского мира" и его последствий

Организаторам помешала так называемая прокурор Крыма, сепаратистка Наталья Поклонская,

Она назвала фестиваль "самой настоящей головной болью" оккупантов и запретила его проведение.

Несмотря на запрет, Beefoz попытались провести, но российские силовики оцепили территорию, на который должно было проводиться мероприятие.

Отключили электроэнергию и забрали электрогенераторы.

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В том же году здания, которые были расположены на пляже, загорелись.

Жители Поповки говорят, что Каzантип полностью обеспечивал потребности приморского села.

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За период проведения фестиваля туда приезжали почти 100 тыс. ценителей электронной музыки.

"Потихоньку умираем. Повсюду объявления о продаже, а это не от хорошей жизни", - говорит один из местных жителей.

"ФСБ, давай поиграем? Е2-Е4. Теперь твой ход, с**а", - написали на мурале с президентом РФ Владимиром Путиным в оккупированном Симферополе.

Надпись сделало сообщество "Суверенный Крым" на фасаде дома, где в начале аннексии нарисовали мурал с Путиным.

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