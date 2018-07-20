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пятница, 20 июля 2018 15:47

Разбитые дороги и километровые пробки: показали "прелести" аннексированного Крыма

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Разбитые дороги и километровые пробки: показали &quot;прелести&quot; аннексированного Крыма
Крымчан и гостей оккупированного полуострова пугают неремонтируемые дороги и километровые пробки. Фото: Коммерсантъ

Аннексированный Крым страдает от больших пробок.

Причина - разбитые дороги, которые никто не ремонтирует с 2014 года, пишет издание "Коммерсант".

Люди часами стоят в пробках из-за разбитых дорог и постоянных ремонтных работ. Говорят, что скорость 50 км/ч - это уже рекорд. Обычно она не превышает 20-30 км/ч.

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Оккупационные власти проблему объясняют так: "Причины понятны - мост на остров открыли, в Крым всем захотелось, но дороги там разбиты, а новые еще не построены. Где-то на трассах есть только по одной полосе в обе стороны. И чем ближе курортные города, тем плотнее движение. Но и после Феодосии проблем не меньше: пробки в Ялте, Симферополе, - там не хватает мест для парковки ".

Крым уже четверо суток страдает от непогоды - разные части оккупированного полуострова накрывают ураганы, ливни и град. Из-за стихии обесточены более 100 населенных пунктов, дороги превратились в непроходимые реки и грязевые потоки.

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