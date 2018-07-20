Разбитые дороги и километровые пробки: показали "прелести" аннексированного Крыма

Аннексированный Крым страдает от больших пробок.
Причина - разбитые дороги, которые никто не ремонтирует с 2014 года, пишет издание "Коммерсант".
Люди часами стоят в пробках из-за разбитых дорог и постоянных ремонтных работ. Говорят, что скорость 50 км/ч - это уже рекорд. Обычно она не превышает 20-30 км/ч.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закончился, не начавшись: показали Крым в пик курортного сезона
Оккупационные власти проблему объясняют так: "Причины понятны - мост на остров открыли, в Крым всем захотелось, но дороги там разбиты, а новые еще не построены. Где-то на трассах есть только по одной полосе в обе стороны. И чем ближе курортные города, тем плотнее движение. Но и после Феодосии проблем не меньше: пробки в Ялте, Симферополе, - там не хватает мест для парковки ".
Крым уже четверо суток страдает от непогоды - разные части оккупированного полуострова накрывают ураганы, ливни и град. Из-за стихии обесточены более 100 населенных пунктов, дороги превратились в непроходимые реки и грязевые потоки.
Комментарии3