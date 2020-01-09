Рассказали, как россияне пытают крымских татар

Крымского татарина пытают НЕ наданняммедичнои помощи. Фото: memohrc.org

Россияне игнорируют сильный жару политзаключенного, крымского татарина Есендера Абдулганиева.

Оккупанты сознательно игнорировали сильную зубную боль пленника, пишет Крим.SOS.

"Моему подзащитному в течение 10 дней в СИЗО не оказывали медицинскую помощь. Он в течение десяти дней чувствовал зубную боль. Он был с температурой в течение 10 дней. Я расцениваю это как пытки моего подзащитного. Руководство СИЗО должно обратить внимание на этот факт и соответственно отреагировать", - рассказала адвокат политзаключенного Лиля Гемиджи.

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В понедельник в Киеве активисты движения "Відсіч" задали вопрос "чей Крым?" российской блогерше Александре Митрошиной, которая посещала аннексированный полуостров. Их задержала полиция.