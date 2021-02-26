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пятница, 26 февраля 2021 16:49

Путину напомнили его место - у виселицы сожгли матрешку
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Чучело с фотографией Путина, символизирующее главу государства-агрессора, наполнили пророссийской пропагандой и сожгли на площади Свободы в Херсоне.

Там прошли мероприятия, посвященные Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым, сообщает "Укринформ".

В Херсоне повесили манекан с лицом Путина и сожгли чучело с листовками Шария
Фото: ukrinform.ua
В Херсоне повесили манекан с лицом Путина и сожгли чучело с листовками Шария
В Херсоне провели акцию ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым
В Херсоне провели акцию ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым
В Херсоне провели акцию ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым

"Это чучело символизирует режим Путина. Внутри - пропаганда пророссийская шариевская. По давней традиции, на Киевской Руси всегда в конце весны сжигали чучело в надежде, что все плохое будет сожжено вместе с ним. Мы верим, что оккупанты уйдут из Крыма, из всех временно оккупированных территорий", - приводит издание комментарий представительницы херсонской Самообороны Инны Усачевой.

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По словам херсонской активистки, печатные материалы, которыми наполнили чучело, нашли в месте, куда агитаторы Шария сдавали не распространенные ними пропагандистские газеты. Во время массового мероприятия чучело сожгли. На площади установили виселицу, на которой подвесили манекен с наклеенной на лице фотографией Путина.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы напомнить Владимиру (Путину. - Gazeta.ua) его место в нашей стране. И что если он хочет прийти к нам в Херсон, его ждет только такая судьба", - сказал об установке представитель Нацкорпуса Никита Тютюнник.

Участники акции хотели напомнить миру, что Крым - это Украина. Развернули транспарант "Крым будет наш", зажгли файеры, устроили автопробег по центральным улицам города.

26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Именно 26 февраля 7 лет назад в Симферополе состоялся 20-тысячный митинг против оккупации Россией Крыма, организованный Меджлисом крымскотатарского народа под зданием крымского парламента.

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Дата
26
февраля

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