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пятница, 05 октября 2018 08:39

Путинские инженеры объяснили, как будут чинить Керченский мост
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Путинские инженеры объяснили, как будут чинить часть Керченськогомосту, которая рухнула
Фото: Город 55
Путинские инженеры объяснили, как будут чинить часть Керченськогомосту, которая рухнула
Путинские инженеры объяснили, как будут чинить часть Керченськогомосту, которая рухнула

Оккупанты собираются починить часть Керченского моста, которая обвалилась.

Для подъема части, которая упала в воду, потребуются, как минимум, два плавучих крана. Они должны не просто поднять тяжелую конструкцию, но еще перевернуть ее в воздухе, считают строители и инженеры.

Если инженеры узнают, что пролет поврежден, то придется заменить его на новый.

Причиной падения, по мнению специалистов, стала неисправность одной из домкратных систем, которая опускала многотонную конструкцию на опоры, пишет "Дни.ру".

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Издание напоминает, что падение пролета - не первое серьезное событие на объекте. Через несколько недель после открытия автомобильной части Крымского моста умер рабочий, задавленный огромным краном с грузом. В июне на съезде с Крымского моста произошла серьезная авария, жертвой которой стал водитель Peugeot 307. А в августе на Крымском мосту легковой автомобиль столкнулся с автоцистерной, которая проводила дорожные работы. В результате происшествия пострадали два человека - их доставили в больницу. Авария принесла неудобства и другим водителям. Полиция временно ограничила движение в направлении полуострова - около суток на Крымском мосту работала только одна полоса.

В оккупированном Крыму при строительстве железнодорожной части Керченского моста упал пролет. Никто не пострадал в результате инцидента. Чрезвычайное происшествие случилось на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и островом во время опускания пролета на опоры, передают СМИ, подконтрольные оккупантам.

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Дата
05
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