Путин сделал самоуверенного заявление о Керченском мосте

Владимир Путин заявил, что первые автомобили поедут по Керченскому мосту через два месяца. Фото 112 Украина

Первые автомобили по Керченскому мосту проедут через несколько месяцев.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию.

"Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное сообщение.

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Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья ", - сказал Путин.

Между тем специалисты назвали ряд причин, которые могут помешать открытию переправы.