Путин сделал самоуверенного заявление о Керченском мосте

Первые автомобили по Керченскому мосту проедут через несколько месяцев.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию.
"Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное сообщение.
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Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья ", - сказал Путин.
Между тем специалисты назвали ряд причин, которые могут помешать открытию переправы.
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