Путин переселяет десятки тысяч россиян в Крым - Климкин

Таким образом РФ вытесняет проукраинское населения полуострова

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о массовом переселении правительством России своих граждан в оккупированный Крыму. Таким образом РФ вытесняет проукраинское население полуострова. Речь идет о десятках тысяч переселенцев из России.

Об этом Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирославом Лайчаком в Киеве, передает УНИАН.

"Крым под российской оккупацией идет в никуда. Там создана ситуация, когда каждый может быть арестован днем ​​или ночью. Люди опасаются разговаривать друг с другом на улицах", - заявил Климкин.

По словам министра, экономика Крыма из-за давления европейских и американских санкций не имеет никаких шансов.

Также Климкин сказал, что Россия не может решать экологические проблемы на оккупированном полуострове, так как создает там "экологическую катастрофу".

"Путь Крыма под российской оккупацией - это путь постоянного упадка. И мы это видим. Крым обязательно вернется в Украину", - подытожил Климкин.

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Аннексированному Крыму грозит новая экологическая катастрофа из-за добычи песка из Нижне-Чурбашского хвостохранилища, являющемся сооружением для безопасного хранения токсичных веществ.