"Пусть рассказывают лох*м в России" - показали разгар сезона в Крыму

Фото: facebook/alexsander.savickiy

В сети показали реальные фото популярного курорта в оккупированном Россией Крыму.

Фото на своей странице в Facebook опубликовал крымчанин Александр Савицкий. Добавил, что в удачный сезон на полуострове давно никто не верит, а Россия только создает видимость.

"По многочисленным просьбам трудящихся и сторонников того, что происходит сегодня освещаем явку на "Массандровский пляж". Пусть там у себя в России лох*м рассказывают о том, как Крым ежегодно бьет рекорды по количеству туристов. В этом году на 12% больше, чем в прошлом. Кроме лох*в, в весь этот бред верить никому, как и в 87,7% явку на так называемом референдуме в 2014 году", - добавил Савицкий.

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По его словам, снимки сделаны в Ялте 9 июля в 14:30.

Пляжи оккупированного Россией Крыма заполнены максимум на 50%. При том, что пляжный сезон уже приблизился к пику. Об этом сообщила блогер Roksolana Today & Крым и опубликовала соответствующие снимки популярных мест отдыха на украинском полуострове