Пункт пропуска на админгранице с Крымом перекроют на неделю

С 7 по 15 ноября в КПВВ "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом не будет осуществляться пропуск граждан.
Строительство пункта пропуска планируется завершить 10 ноября, сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы.
Такое решение приняли для того, чтобы представители Укрзализныци могли провести строительные работы повышенной опасности по реконструкции контрольных пунктов на административной границе с Крымом и во избежание случаев травмирования людей и неудобств во время пересечения.
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Контрольные пункты "Чаплинка" и "Чонгар" будут продолжать работать в штатном режиме.
На админгранице с Крымом началось строительство новых КПВВ. В Херсонской области началось строительство новых КПВВ Чеонгар и Каланчак. Завершить строительство планируют к 15 ноября.
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