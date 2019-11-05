Пункт пропуска на админгранице с Крымом перекроют на неделю

КПВВ "Каланчак" закроют. Фото: aspi.com.ua

С 7 по 15 ноября в КПВВ "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом не будет осуществляться пропуск граждан.

Строительство пункта пропуска планируется завершить 10 ноября, сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы.

Такое решение приняли для того, чтобы представители Укрзализныци могли провести строительные работы повышенной опасности по реконструкции контрольных пунктов на административной границе с Крымом и во избежание случаев травмирования людей и неудобств во время пересечения.

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Контрольные пункты "Чаплинка" и "Чонгар" будут продолжать работать в штатном режиме.

На админгранице с Крымом началось строительство новых КПВВ. В Херсонской области началось строительство новых КПВВ Чеонгар и Каланчак. Завершить строительство планируют к 15 ноября.