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понедельник, 03 июня 2019 19:01

Прошлому не соврешь: показали, кто раньше жил в Крыму
8

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В Крыму в 1783 году насчитывали 1500 мечетей, в богатых селах при них были минареты (высокая башня, с которой муэдзин созывает мусульман на молитву. - Gazeta.ua).

Действовали десятки медресе (религиозная школа. - Gazeta.ua), сообщают в Crimean tatars.

Картина художника Карло Боссоли, на ней изображены развалины мечети в степи
Фото: Crimean tatars.
Ханская мечеть в Бахчисарае. Рисунок 1840 года
На рисунке Огюста Раффе изображены дервишы в мечети Карасубазара.
Мечеть у Феодосії
Мечеть у Гурзуфі. Фото початку ХХ сторіччя

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"Мулла возвещает народ всякий раз, когда наступает час молитвы, и однообразными и унылым напевом созывает правоверных мусульман. Первый призыв раздается тотчас после восхода солнца, второй — в полдень, третий — после заката. Затем, ночью татары еще два раза должны молиться, и мне нередко самому случалось видеть, как мулла, в бурю и проливной дождь, засветив фонарь, отправлялся на минарет или на каменную паперть мечети и, несмотря на ночь и непогоду, исполнял предписание Алкорана. Впрочем, Татары только по пятницам идут молиться в мечеть, куда народ также собирается в высокоторжественные дни и во время поста. Обыкновенно молитва совершается дома или на поле, и только старики посещают мечеть", - писал немецкий естествоиспытатель Густав Радде во время своего визита в Крым.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский почтил депортированных советским режимом крымских татар.

"Сейчас крымские татары снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Я верю, что мы освободим родину Кырымлы от оккупации. Мы сделаем это вместе!"

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Дата
03
июня

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