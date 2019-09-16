Пропавшего без вести крымского татарина нашли мертвым

Автор: espreso.tv Эйнар исчез 6 августа 2018.

В лесу Бахчисарайского района АР Крым нашли останки пропавшего год назад 20-летнего крымского татарина Эйнара Эюпова .

Все, что осталось от парня — одежда и остатки не всех костей, сообщил крымскотатарский активист Сейдамет Мустафаев на своей странице в Facebook.

"6 августа 2018 года Эйнар ушёл из дома утром и в 11-12 часов дня примерно пропал со связи и так до сегодняшнего дня о нем не было известно нечего. Нашла его женщина, которая пасла коз в лесу Бахчисарайского района с. Залесное. Были только одежда и останки не всех костей!", — рассказал Мустафаев.

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Пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в другой области. На теле его признаков насильственной смерти не было.