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понедельник, 16 сентября 2019 16:22

Пропавшего без вести крымского татарина нашли мертвым

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Автор: espreso.tv
  Эйнар исчез 6 августа 2018.
Эйнар исчез 6 августа 2018.

В лесу Бахчисарайского района АР Крым нашли останки пропавшего год назад 20-летнего крымского татарина Эйнара Эюпова .

Все, что осталось от парня — одежда и остатки не всех костей, сообщил крымскотатарский активист Сейдамет Мустафаев на своей странице в Facebook.

"6 августа 2018 года Эйнар ушёл из дома утром и в 11-12 часов дня примерно пропал со связи и так до сегодняшнего дня о нем не было известно нечего. Нашла его женщина, которая пасла коз в лесу Бахчисарайского района с. Залесное. Были только одежда и останки не всех костей!", — рассказал Мустафаев.

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Пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в другой области. На теле его признаков насильственной смерти не было.

facebook.com
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