Прокуратура заинтересовалась интервью Гордона с Поклонской

Прокуратура Украины отреагировала на скандальное интервью с Поклонской. Фото: reuters.com

Прокуратура Автономной Республики Крым использует интервью Дмитрия Гордона с экс-прокурором оккупированного Крыма, ныне депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской в уголовном производстве против нее.

По словам прокурора отдела прокуратуры АРК Кирилла Копейки в эфире "Радио Крым. Реалии", вся информация, которая есть в интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства, ей будет дана оценка.

Накануне на канале Дмитрия Гордона в YouTube появилось интервью с Поклонской, в свое время активно способствовавшей аннексии полуострова Россией. В нем журналист расспрашивает пособницу оккупантов о Януковиче, Зеленском, Путине, аннексии Крыма в 2014 году и др.

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На материковой части Украины против Поклонской возбуждены два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Бывший прокурор внесена в санкционные списки ЕС и еще ряда стран.

Сам основатель издания "Гордон" Дмитрий Гордон заявил, что взял интервью у Натальи Поклонской, "потому что ему интересно разобраться, как и почему произошла аннексия полуострова Россией". Журналист убежден, что Украина сможет использовать заявления, прозвучавшие в интервью, в судебном процессе против России.

В оккупированном Крыму начато рассмотрение уголовного дела в отношении владельца крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова.