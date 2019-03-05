Пробила дно: российская омбудсменша пожаловалась на репрессии крымчан в Украине

Российская омбудсменша пожаловалась на репрессии крымчан и требовала безвиз. Фото: РосЗСМИ

Российская омбудсменша Татьяна Москалькова на встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что Украина нарушает права жителей Крыма на материковой Украины.

По ее словам жителей оккупированного полуострова задерживают сразу на границе, пишут Крым.Реалии.

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"Если они попадают на территорию Украины, их нередко арестовывают и осуждают", - говорит Москалькова.

Говоря о так называемых репрессированных крымчан российская омбудсменша имела в виду военных и чиновников, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону оккупантов.

Среди них - экс-глава Минздрава Крыма Петр Михальчевский, экс-заместитель российского министра спорта Крыма Фарух Камалов, депутат Евпаторийского горсовета Сергей Осьминин, руководитель отделения российского общественного движения "Волонтеры Победы", доверенное лицо Владимира Путина на выборах Елена Одновол, экс депутат Верховной Рады АРК Василий Ганыш. Также были задержаны и осуждены бывшие украинские военнослужащие в Крыму, обвиняемые в измене и дерезртирстве, Александр Баранов и Максим Одинцов.

Она также пожаловалась на отказ Украины оформлять крымчанам биометрические паспорта, которые дают возможность путешествовать по Европе без виз,по российским паспортам, которые не признают ЕС и США.

С 2014 года российская оккупционная власть в Крыму незаконно заключила в тюрьмы около 100 проукраинских жителей полуострова. Все пленники это крымчане, которые не поддерживали аннексию и активно выступали против российского вмешательства. В ноябре 2018 оккупанты захватили 24 украинских военных, 3-е из которых во время захвата получили травмы, а в декабре - инвалида, крымского татарина Эдема Бекирова. После заключения состояние раненых моряков и крымскотатарского активиста ухудшается. Требования украинского омбудсмена Людмилы Денисовой по информированию украинской стороны о состоянии здоровья незаконно заключенных Москалькова грубо игнорирует.