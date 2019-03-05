Пробила дно: российская омбудсменша пожаловалась на репрессии крымчан в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
Просмотров: 324
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Просмотров: 486
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 3627
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1134
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2205
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2061
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3843
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2556
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1188
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2934
Фото
Все фото
5
12
5
6
19
&quot;Это была психологическая атака&quot; - как поступок военных пилотов в Крыму шокировал украинцев
"Это была психологическая атака" - как поступок военных пилотов в Крыму шокировал украинцев
&quot;Сажать надо, а не медали к 5-летию Крымской весны раздавать&quot; - в Феодосии обизлилися на оккупационную &quot;власть&quot;
"Сажать надо, а не медали к 5-летию Крымской весны раздавать" - в Феодосии обизлилися на оккупационную "власть"
В Турции напомнили об окупации Крыма
В Турции напомнили об окупации Крыма
В Крыму демонстрируют военную технику из Сирии
В Крыму демонстрируют военную технику из Сирии
&quot;Мог получить по голове древком от флага&quot;: как у Криму сопротивлялись окупации
"Мог получить по голове древком от флага": как у Криму сопротивлялись окупации
Видео
Все видео
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
Пакостит не только Украине: Поклонская стала причиной публичной ссоры
Пакостит не только Украине: Поклонская стала причиной публичной ссоры
В поддержку украинских моряков студенты устроили флешмоб
В поддержку украинских моряков студенты устроили флешмоб
Вспомнил захват Крыма и "карателей": Путин устроил праздник для спецназа России
Вспомнил захват Крыма и "карателей": Путин устроил праздник для спецназа России
Крымских татар записали в предатели
Крымских татар записали в предатели
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2061
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2556
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1962
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1449
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4428
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 марта 2019
1 Просмотров: 774
Двадцять років потому
— Хлопці, а що то за дим зі школи валить? — мати підходить до шкільного паркану й дивиться в бік майстерні. Ми з сусідом Сашком в ...
вторник, 05 марта 2019 15:29

Пробила дно: российская омбудсменша пожаловалась на репрессии крымчан в Украине

  Комментировать
Пробила дно: российская омбудсменша пожаловалась на репрессии крымчан в Украине
Российская омбудсменша пожаловалась на репрессии крымчан и требовала безвиз. Фото: РосЗСМИ

Российская омбудсменша Татьяна Москалькова на встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что Украина нарушает права жителей Крыма на материковой Украины.

По ее словам жителей оккупированного полуострова задерживают сразу на границе, пишут Крым.Реалии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 100 дней плена украинских моряков: Волкер обратился к России

"Если они попадают на территорию Украины, их нередко арестовывают и осуждают", - говорит Москалькова.

Говоря о так называемых репрессированных крымчан российская омбудсменша имела в виду военных и чиновников, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону оккупантов.

Среди них - экс-глава Минздрава Крыма Петр Михальчевский, экс-заместитель российского министра спорта Крыма Фарух Камалов, депутат Евпаторийского горсовета Сергей Осьминин, руководитель отделения российского общественного движения "Волонтеры Победы", доверенное лицо Владимира Путина на выборах Елена Одновол, экс депутат Верховной Рады АРК Василий Ганыш. Также были задержаны и осуждены бывшие украинские военнослужащие в Крыму, обвиняемые в измене и дерезртирстве, Александр Баранов и Максим Одинцов.

Она также пожаловалась на отказ Украины оформлять крымчанам биометрические паспорта, которые дают возможность путешествовать по Европе без виз,по российским паспортам, которые не признают ЕС и США.

С 2014 года российская оккупционная власть в Крыму незаконно заключила в тюрьмы около 100 проукраинских жителей полуострова. Все пленники это крымчане, которые не поддерживали аннексию и активно выступали против российского вмешательства. В ноябре 2018 оккупанты захватили 24 украинских военных, 3-е из которых во время захвата получили травмы, а в декабре - инвалида, крымского татарина Эдема Бекирова. После заключения состояние раненых моряков и крымскотатарского активиста ухудшается. Требования украинского омбудсмена Людмилы Денисовой по информированию украинской стороны о состоянии здоровья незаконно заключенных Москалькова грубо игнорирует.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пробила дно: российская омбудсменша пожаловалась на репрессии крымчан в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Выстрелил себе в висок: сегодня чтят память Романа Шухевича

Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие

Курением табака испанцы лечили 36 заболеваний

Самое читаемое
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 21575
&quot;Жизнь в резервации&quot; - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
"Жизнь в резервации" - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
12
 Просмотров: 17194
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 3 Просмотров: 16938
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
15
 Просмотров: 16102
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
13
 1 Просмотров: 13479
Крым
100 дней плена украинских моряков: Волкер обратился к России
100 дней плена украинских моряков: Волкер обратился к России Просмотров: 288
Поклонская попала в конфуз
Поклонская попала в конфуз Просмотров: 1845
"Кто следующий?" - полякам напомнили об агрессии Москвы
"Кто следующий?" - полякам напомнили об агрессии Москвы Просмотров: 1548
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
 Просмотров: 135
НАТО начало учения в 300 км от оккупированного Крыма
НАТО начало учения в 300 км от оккупированного Крыма Просмотров: 270
Больше всего комментируют
22
У Тимошенко истерика, она достает все козыри - эксперт
12
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
6
Порошенко уволил своего друга Гладковского
3
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
Голосов: 483
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua