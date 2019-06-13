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четверг, 13 июня 2019 15:28

Призвал к единству: Николай Карпюк написал письмо украинцам

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Призвал к единству: Николай Карпюк написал письмо украинцам
Политзаключенный Николай Карпюк призвал украинцев к единству и солидарности. Фото: Громадське

Украинец Николай Карпюк, которого россияне, по фиктивному обвинению в противодействии войскам РФ в ходе 1-й Чеченской войны, приговорили к 22,5 годам тюрьмы, написал письмо гражданам Украины.

Украинскую власть он призвал не забывать о тех, кого незаконно удерживают россияне, сообщает "Громадське".

"Я спокоен относительно своей судьбы, верю, что меня или обменяют, или еще каким-то образом освободят, а если нет - позовет к себе Всевышний", - написал 55-летний украинец.

Он сказал, что ему хватает здоровья, однако политзаключенный очень скучает по своей семье.

Николай Карпюк рассказал, что благодаря подписке на газеты и журналы знает о событиях в Украине.

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Назвал победу Зеленского закономерной, поскольку люди были недовольны старыми политиками и стремились к изменениям.

"Из команды Владимира Зеленского я лично знаю только Александра Данилюка. Ну что же, посмотрим. Саша может!", - отметил он.

Политзаключенный отметил обязательной консолидации в украинском обществе.

"Условно говоря, между флангом Зеленского и флангом Порошенко опасно слишком поляризовать общество, потому что без национальной консолидации труда проводить эффективные реформы в стране", - говорит Карпюк.

Николай Карпюк надеется на консолидацию украинской власти, а также выразил благодарность экс-президенту Петру Порошенко.

"Я благодарен Петру Порошенко за его работу. Я, как и вы, знаю обо всех его плюсах и минусах. Но то, что он спокойно отдал власть, четко соблюдая процедуры и сроков, говорит о том, что украинская демократия составила важный экзамен - у нас власть является переменной", - написал Карпюк.

Он также поблагодарил соотечественников за письма и отметил про искусственность созданной дела.

"Наше уголовное дело сфабриковали через пытки, угрозы семье, ради достижения "звездочек" и наград. Но я никогда не был в Чечне, не совершал этих преступлений, в которых меня обвиняют. А для них любые средства хороши. Человек для них - ничто", - говорит Карпюк.

Россия должна выполнить решение Международного морского трибунала ООН по морскому праву до 25 июня.

Все решения Международного трибунала выполняли, и Россия не будет исключением, сообщил адвокат военнопленных украинских моряков Николай Полозов.

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