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вторник, 04 июня 2019 14:47

Названа дата возвращения украинских пленных моряков

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Названа дата возвращения украинских пленных моряков
Адвокат военнопленных моряков Николай Полозов говорит, что решение Международного трибунала дало России возможность "сохранить лицо". Фото: Крым.Реалии

Россия должна выполнить решение Международного морского трибунала ООН по морскому праву до 25 июня.

Все решения Международного трибунала выполняли, и Россия не будет исключением, сообщил адвокат военнопленных украинских моряков Николай Полозов сообщает Ukrlife.TV.

"Решение Трибунала состоит из 2 пунктов. Первый - это немедленно вернуть захваченные военные корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яни Капу". Второе - немедленно освободить 24 членов экипажей этих кораблей и вернуть их в Украину", - сказал он.

Правозащитник напомнил, что подобные решения Россия выполняла беспрекословно.РФ в течение месяца решение Трибунала выполнила, амнистировав осужденных членов экипажа захваченного иностранного судна Greenpeace.

"Что касается наших моряков, суд не обязал Россию прекратить уголовное дело в отношении них, тем самым дав лазейку, чтобы Россия могла "сохранить лицо", но выполнить решение Трибунала", - говорит Полозов.

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Он объяснил, что этим решением Трибунал обязал Россию вернуть моряков в Украину, но не обязал прекратить продолжать уголовное производство.

"Незаконное пересечение государственной границы организованной группой лиц, а именно в этом обвиняют наших моряков, является тяжким преступлением в РФ. И в российском национальном законодательстве, если обвиняемый в тяжком преступлении находится за пределами России, суд может вынести приговор в его отсутствие. То есть суд предлагает России изменить меру пресечения морякам, вернуть их в Украину, а дальше - если действительно необходимо установить факт нарушения границы, пожалуйста, расследуйте, но без моряков - заочно", - сказал адвокат.

25 ноября прошлого года в Черном море российские пограничники захватили 3 украинских военных судна и 24 членов экипажа. Моряков отправили в российский следственный изолятор "Лефортово", где держат по сегодня, а корабли - 2 малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" пришвартовали в оккупированной Керчи.

Чтобы освободить своих военных из российского плена, 16 апреля Украина подала иск в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге.

25 мая Морской трибунал ООН своим решением обязал РФ отпустить на свободу захваченных украинских военных и вернуть Украине корабли.

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Дата
04
июня

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