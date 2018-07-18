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Признание Путина по Крыму надо использовать в международных судах - Геращенко

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Признание Путина по Крыму надо использовать в международных судах - Геращенко
Геращенко: "Признание Путина по Крыму - это явка с повинной". Фото: Sharij.net

Украинские дипломаты и юристы должны использовать заявление президента РФ Владимира Путина об организации Кремлем "референдума" в Крыму при подготовке исков в международные суды.

Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Самое важное, что прозвучало на пресс-конференции (Трампа и Путина - ред.): это явка с повинной Путина, который признал, что это РФ организовывала "референдум" в Крыму. Наши юристы и дипломаты должны использовать это признание при подготовке исков для международных судов. Также важно признание Путина, что его визави не признает аннексии Крыма", - подчеркнула вице-спикер.

"Для нас важно единство Сената и Конгресса, Госдепа, Пентагона, Белого Дома, республиканцев и демократов в ключевом: непризнание аннексии Крыма, оккупации Донбасса, нарушения границ Украины, ответственность РФ за это.

И это прозвучало от десятков влиятельных американцев, и устройство американской системы, системное функционирование всех институтов делает невозможным экспромты во внешней политике", - добавила она.

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Во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма - об этом Путин заявил на совместной пресс-конференции с Трампом в Хельсинки.

"Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации", - отметил Путин.

"У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в полном соответствии с международным правом ... Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все", - добавил он.

Президент США во время общения с прессой ни разу не упомянул о крымском вопросе.

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