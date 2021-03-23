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четверг, 25 марта 2021 19:25

"Приехало почти миллион россиян" - для чего РФ замещает населения Крыма

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&quot;Приехало почти миллион россиян&quot; - для чего РФ замещает населения Крыма
Бекир Мамутов родился в Узбекистане, куда депортировали его родителей. В Крым переехал в 1992 году. Возглавляет редакцию крымскотатарской газеты "Къырым". Фото: Зинур Умеров

По официальным данным, с 2014 года в Крым переехало не менее 140 тыс. россиян. На самом деле количество приезжих больше - достигает почти 1 млн. человек.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал главный редактор крымскотатарской газеты "Къырым" Бекир Мамутов.

"РФ замещает населения Крыма. Это - старая история. Когда в 1944 году нас выселили из полуострова, сюда привезли другое население. Сейчас происходит то же самое. Делают все, чтобы крымский национальный фактор здесь не звучал и не проявлялся. Только тихо сопел где-то на задворках", - сказал он.

"Статистика говорит о 140 тысячах. Эти цифры занижены. Можно говорить о миллионе приезжих. Только в Севастополе население увеличилось вдвое. Много людей, везде пробки. В основном, это военные и работники правоохранительных органов. Но приезжают и люди из северных и центральных районов России, которым уже надоели морозы. Крым рекламируют как райский уголок. Идет массовое жилищное строительство, цены на недвижимость выросли", - добавил Бекир Мамутов.

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Полный текст беседы с Бекиром Мамутовым читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

Украинский полуостров Крым 2536 дней находится под российской оккупацией. Государство-агрессор Россия игнорирует любые попытки начать диалог о возвращении полуострова. Международное сообщество почти семь лет продолжает давление на РФ. В Украине до сих пор не решен ряд неотложных вопросов для комфортного проживания ВПО, обучения студентов и школьников из Крыма. Закрыты учебные программы Малой академии наук. Вицепремьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что российские колонизаторы не будут депортированы из Крыма.

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