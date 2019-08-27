Правозащитники ООН призывают освободить Сенцова

Режиссера Олега Сенцова задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. Фото: АР

Независимые эксперты ООН по правам человека обеспокоены состоянием здоровья украинского режиссера Олега Сенцова. Они призывают Россию немедленно освободить Сенцова. Об этом говорится на сайте русской службы новостей ООН.

"Жизнь Сенцова находится под угрозой", – предупредили 4 специальных докладчика ООН по правам человека.

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Они отметили, что судебный процесс над режиссером и обвинительный приговор нарушают нормы международного права. И добавили, что их тревожит состояние физического и психического здоровья осужденного.

"Мы призываем российские власти в срочном порядке и без всяких условий освободить его", – отметили эксперты.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывозили из колонии в Тверской области, не сообщив никому. Об этом рассказал другой политзаключенный Александр Шумков.