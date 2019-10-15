Правозащитники назвали точное количество пленных крымчан

Россияне держат в своих тюрьмах 87 крымчан. Фото: Слово и Дело

По состоянию на октябрь 2019 года 87 граждан Украины незаконно находяться в российских тюрьмах.

Украинцы и крымские татары заключенные оккупантами подверглись религиозному и политическому преследованию, сообщает координатор правозащитной организации "Крым SOS" Тамила Ташева, пишет "Интерфакс-Украина".

"Крымских татар, крымских мусульман, которые проходят по этим делам, 63 человека. Всего, если мы говорим об украинских заложниках, то там 87 человек. Не так давно было 86, но на прошлой неделе был задержан украинский активист Олег Приходько. Он находится в следственном изоляторе", - рассказала Ташева.

Чтобы преследовать крымчан российские власти используют собственное законодательство.

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Ташева добавила, что списки политзаключенных из Крыма уже передали в Офис президента Украины.

"По каждому политзаключенному были расписаны, если у кого-то были, хронические заболевания. Списки передавались как предыдущему президенту, так и новоизбранному - Владимиру Зеленскому. Это консолидированные списки общественных организаций. Это постоянная работа и коммуникация с ОПГ", - пояснила правозащитница .

Комментируя обмен пленными Тамила Ташева сказала, что на этот раз домой вернутся пленные из Донбасса, а в следующий раз - крымчане.

Второй этап процедуры обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией еще не сформировался, о дате говорить пока рано. Заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.