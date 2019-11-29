Появился текст резолюции ООН по Крыму

ООН готовит текст резолюции. Фото: 24tv.ua

Опубликовали проект резолюции Генассамблеи ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также районов Черного и Азовского морей" от 21 ноября 2019 года.

Голосовать за него в середине декабря 2019 года, текст размещен на сайте ООН.

В тексте выразили серьезную обеспокоенность милитаризацией оккупированного Крыма, поставками новейшей российской оружия на полуостров в том числе той, которая способна нести ядерный заряд.

Также авторы выразили глубокую обеспокоенность призывом крымчан в ряды российской армии

В тексте резолюции выражается "крайняя обеспокоенность опасным нарастанием напряженности и неоправданным применением силы Российской Федерацией против Украины, в том числе применением силы против трех кораблей Военно-морских сил Украины, а именно бронекатеров" Бердянск "и" Никополь "и буксира" Яны капу ", 25 ноября 2018 в Черном море, в ходе которого были серьезно ранены несколько членов их экипажей и был умышленно перекрыт проход через Керченский пролив ".

Авторы резолюции призывают РФ к дальнейшему диалогу об увольнении РФ пленных украинских граждан.

Также РФ призывают "воздерживаться от действий, препятствующих законному осуществлению навигационных прав и свобод в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, в том числе, среди прочего, от того, чтобы закрывать морские районы под предлогом проведения военных учений в соответствии с применимым международным правом , включая положения Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года ".

В резолюции осуждается строительство Керченского моста и растущую присутствие российских оккупационных войск в Черном и Азовском морях.

Авторы резолюции осуждают российских чиновников, которые ездят в Крым.

Призывают все государства-члены ООН, а также международные организации и специализированные учреждения воздерживаться от любых поездок в Крым, не согласованных с Украиной.

Также высказывается настоятельный призыв к РФ как оккупированной стране "вывести свои вооруженные силы из Крыма и немедленно прекратить временную оккупацию украинской территории".

Проект представлен следующими государствами: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Северная Македония, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция и Эстония.

Украина зенитно-ракетными комплексами Бук-М1 начнет сбивать российские безпилотники, которые летят из оккупированного Крыма . Беспилотники квадрокоптерного поля боя сбивать из стрелкового оружия, заявил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат