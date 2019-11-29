Появился текст резолюции ООН по Крыму

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 270
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2431
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1080
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1026
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 945
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1053
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11403
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1773
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
3
10
5
6
10
Россияне создали несуществующее мероприятие
Россияне создали несуществующее мероприятие
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Детство в сапогах - россияне провели военную игру в школе
Детство в сапогах - россияне провели военную игру в школе
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Видео
Все видео
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6561
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2934
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 ноября 2019
Просмотров: 36
Вовчик хоче Нобеля
Трохи розвиднилося. Проступили лики тих, хто підсаджував блазня на королівський трон. Лишилося дізнатись, навіщо він погодився. І заради чого ...
пятница, 29 ноября 2019 16:04

Появился текст резолюции ООН по Крыму

  Комментировать
Появился текст резолюции ООН по Крыму
ООН готовит текст резолюции. Фото: 24tv.ua

Опубликовали проект резолюции Генассамблеи ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также районов Черного и Азовского морей" от 21 ноября 2019 года.

Голосовать за него в середине декабря 2019 года, текст размещен на сайте ООН.

В тексте выразили серьезную обеспокоенность милитаризацией оккупированного Крыма, поставками новейшей российской оружия на полуостров в том числе той, которая способна нести ядерный заряд.

Также авторы выразили глубокую обеспокоенность призывом крымчан в ряды российской армии

В тексте резолюции выражается "крайняя обеспокоенность опасным нарастанием напряженности и неоправданным применением силы Российской Федерацией против Украины, в том числе применением силы против трех кораблей Военно-морских сил Украины, а именно бронекатеров" Бердянск "и" Никополь "и буксира" Яны капу ", 25 ноября 2018 в Черном море, в ходе которого были серьезно ранены несколько членов их экипажей и был умышленно перекрыт проход через Керченский пролив ".

Авторы резолюции призывают РФ к дальнейшему диалогу об увольнении РФ пленных украинских граждан.

Также РФ призывают "воздерживаться от действий, препятствующих законному осуществлению навигационных прав и свобод в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, в том числе, среди прочего, от того, чтобы закрывать морские районы под предлогом проведения военных учений в соответствии с применимым международным правом , включая положения Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года ".

В резолюции осуждается строительство Керченского моста и растущую присутствие российских оккупационных войск в Черном и Азовском морях.

Авторы резолюции осуждают российских чиновников, которые ездят в Крым.

Призывают все государства-члены ООН, а также международные организации и специализированные учреждения воздерживаться от любых поездок в Крым, не согласованных с Украиной.

Также высказывается настоятельный призыв к РФ как оккупированной стране "вывести свои вооруженные силы из Крыма и немедленно прекратить временную оккупацию украинской территории".

Проект представлен следующими государствами: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Северная Македония, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция и Эстония.

Украина зенитно-ракетными комплексами Бук-М1 начнет сбивать российские безпилотники, которые летят из оккупированного Крыма .

Беспилотники квадрокоптерного поля боя сбивать из стрелкового оружия, заявил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Появился текст резолюции ООН по Крыму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Писателя обвинили в убийстве высокопоставленного

Изобретение украинца спасло 2-х моряков

Золото, драгоценные камни и кинжал - президент издал указ символике

Пилот открыл неизвестную землю

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 75530
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 13761
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
 Просмотров: 10602
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
 Просмотров: 8460
Нашли древнейшую собаку в мире
Нашли древнейшую собаку в мире
4
 Просмотров: 5841
Крым
Украина начнет сбивать российские беспилотники из оккупированного Крыма
Украина начнет сбивать российские беспилотники из оккупированного Крыма 1 Просмотров: 621
"А слабо отказаться от Apple" - Павел Климкин обратился к украинцам
"А слабо отказаться от Apple" - Павел Климкин обратился к украинцам 1 Просмотров: 585
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
 Просмотров: 549
Россияне создали несуществующее мероприятие
Россияне создали несуществующее мероприятие
3
 Просмотров: 549
За шпионаж в пользу Украины. В Крыму задержали россиянку
За шпионаж в пользу Украины. В Крыму задержали россиянку Просмотров: 189
Больше всего комментируют
9
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3
Риэлтора зарезали в собственном офисе. Мотив преступника шокировал
2
Маруся Звиробий проходит по делу как свидетель - адвокат
Голосов: 6565
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua