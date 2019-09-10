Появились фото террористов, которые похитили и пытали Аметова

Фото: МВС

Правоохранители установили и объявили в международный розыск похитителей Решата Аметова, которого замучили в 2014-м.

Аметова принудительно посадили в автомобиль Chevrolet Lacetti и отвезли в штаб непредусмотренного законом вооруженного формирования под названием "Самооборона Крыма", сообщает МВД Украины и прокуратура АРК.

Именно у этого формирования последний раз работал мобильный телефон Аметова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд в России оставил под стражей восемь фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"

"Несмотря на временное отсутствие доступа к местам совершения преступления, следователям полиции удалось установить поминутную картину перемещения потерпевшего, а также 3-х человек, которые непосредственно осуществили похищение Решата Аметова с площади Совета Мминистров. Ими оказались 2 бойцы "Самообороны Крыму" 1975 и 1986 г. р., которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации Скрипника Евгения Владимировича, 1966 г. р. ", сообщили в МВД.

Скрипник после совершения преступления выехал из Крыма и участвовал в боевых действиях на Донбассе, "где 27 апреля 2014-го в. Горловке организовал совершение аналогичного преступления, связанного с похищением и пытками трех офицеров спецподразделения СБУ "Альфа".

Аметов Решат Мидаатович - украинский гражданин крымскотатарского происхождения, которого убили вблизи Белогорска во время аннексии Крыма Россией. Первый гражданин Украины, убитый в результате российской агрессии против Украины. Герой Украины.