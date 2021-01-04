После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист

На территорию оккупированного Крыма заселили более миллиона россиян. Они скупают у крымчан жилье. Какова ситуация с недвижимостью на полуострове?

Что касается цифр колонизаторов я бы советовал быть более реалистичным - оккупированый Крым с Севастополем населили около 400 тыс. человек. Кроме того, есть те, кто заехал временно. Например российские солдаты, проходящие срочную службу, студенты, люди, поехавшие на сезонные заработки. Часть крымчан выехала из Крыма и не только в Украину, но колонизаторы есть, они, конечно приобретают недвижимость.

Есть несколько форм получения ими недвижимости: первая - приобретение у какого-то местного владельца и здесь тоже несколько вариантов. Если у местного легального владельца, то есть человека, имевшего недвижимость до оккупации, есть украинские документы.

Человек может передать свою собственность легально, по законам Украины и нелегально - заключив договор в оккупированном Крыму. Когда такая собственность отчуждена правомерно - для нас это большой вызов, потому что отчуждать на кого мы можем? В пользу прежнего владельца - это мошенничество, а в пользу государства - вмешательство в частную жизнь человека.

Проще с теми, кто не оформляет куплю-продажу легально, но и там возникнет проблема с тем, что ограничиваются права добросовестного будто бы владельца.

Проще и одновременно сложнее ситуация, когда продают не свое имущество. Я говорю об объектах, которые передали в распоряжение так называемых региональных органов власти и федеральных структур. За 7 лет они перепродавали ее. Здесь государство Украина сможет забирать свою собственность обратно.

Еще интересная ситуацией с собственностью общественных объединений, с кооперативной собственностью. Но наиболее специфическим вопросам являються объекты, которые возвели уже во времена оккупации. Сложно тем, что наше законодательство не регулирует вопросы образованной собственности. Оно регулирует вопросы собственности на начало оккупации.

Знаю, что сейчас Минреинтеграции объявило о законопроекте, который должен это урегулировать, но пока его не видел. Надеюсь, что будет в широком обсуждении.

Автор: Скриншот Объявления о продаже квартиры в оккупированном Севастополе. Жилье на улице Дмитрия Ульянова, имеющее удобное географическое положение, продают за 5 миллионов рублей - 1,8 миллиона гривен

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Как должна действовать Украина?

Проще Украине решать не вопросы недвижимости, а заняться вопросом права проживания. Если вы приехали в Крым незаконно и приобрели там собственность по нашему законодательству это не дает вам права проживать в Крыму и иметь наше гражданство. После деоккупации Крыма главным средством защиты интересов будет выселение таких лиц. Собственность у них отбирать возможно и не стоит. Главное - определить их право проживания. Здесь мы должны быть решительным и заявить о том, что наличие собственности или родственных связей не дает им права проживать в Крыму. Россияне не просто приезжают, а женятся в том числе и на гражданах Украины, рожают детей. Это огромный вызов, потому что такие дети имеют право претендовать на украинское гражданство по праву крови.

Россияне будут претендовать на наше гражданство?

Они не будут претендовать на наше гражданство. Этот вопрос может быть решен. Главное иметь политическую волю. То, что люди уезжают из Крыма - их осознанный выбор. Не желать жить в гетто - это нормально. Жить даже в РФ лучше, чем жить в Крыму и я уже не говорю об Украине, или третьих странах мира.

Как Украина может помочь жителям полуострова сохранить жилье?

Кроме подготовки к деоккупации других средств нету. К большому сожалению, сегодня она дипломатично - пропагандистская, а не практическая.

Где россияне активно скупают жилье?

Если взять частные интересы, то это Симферополь, Севастополь, южный берег Крыма, немного Евпатории и Феодосии. В других районах жилье получает ведомственная Россия, как правило это бесплатно.

Автор: Крым.Реалии Жилой комплекс на мысе Фиолент, что в оккупированном Севастополе, застраивает бывший министр обороны Украины, предатель Павел Лебедев

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25 марта 2020 Владимир Путин издал указ о расширении приграничных территорий. Украинцы, которые владеют землей в этих районах имеют или получить паспорт или продать свою землю. Действия он спровоцировал?

В Крыму абсолютное большинство людей, имеющих там имущество, оформили себе аусвайсы (российские паспорта - Gazeta.ua). Те, кто не берет его принципиально, будут иметь проблемы, так как на их участки начнется охота. В то же время будут охотиться на имущество людей, которые получили аусвайс, потому что он незаконный даже по законам РФ.

Каждый конкретный российский паспорт можно признать незаконным - их выдавали "на коленке", без каких-либо формальных оснований, установленных законодательством процедур. Поэтому участки таких владельцев будут изымать следующим образом - в паспорте найдут нарушения. Далее через так называемый суд лишат гражданства, а пока человек будет бегать и доказывать кто он такой - участок заберут. Это огромный, неотвратимый бизнес.

К тому же не надо забывать, что с этого года увеличивают налог на недвижимость - если квартиру не отожмут, то вы за нее заплатите несколько десятков тысяч долларов.

Автор: Рос Сми Земельный участок площадью в 1195 квадратных метров на територии знаменитого Мисхорского парка, что на южном берегу Крыма, отдали коллаборанту, самопровозглашенному главе окупационного совета Крыма и директору строительной фирмы Консоль Владимиру Константинову

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Что сделала за это время Украина?

Не могу сказать, потому что не знаю. Единственное, что сделали - весной перекрыли контрольно-пропускные пункты с временно-оккупированным Крымом. Закрыли от крымчан Украину. У нас есть фейковые ЦНАПы (центры предоставления административных услуг - Gazeta.ua), но они не работают. Ничего не изменилось с логистикой, не изменились вопросы с политикой информационного обеспечения крымчан.

Как можно было поддержать жителей полуострова?

Должны сами признать - нам нужны крымчане? Если да, мы должны создать условия для переезда молодежи, бизнеса, одаренных лиц.

Надо предоставлять возможности для интеграции крымчан в украинское общество и давить на оккупантов, чтобы не нарушали базовые права жителей оккупированного полуострова.

А какая судьба у отсуженных земельных участков?

Это все замерло и не может быть решено до деоккупации. Есть огромный вопрос с неоформленными участками крымских татар, которые так и не получили документацию. Это комплексная проблема.

То есть ничего сделать мы не можем?

Запретить им продавать свою недвижимость - они будут заключать сделки нелегально. Возможно это тоже подход, но я его не разделяю. Главным вопросом все равно остается защита базовых прав лиц, которые там живут и интеграция их в украинское общество.

Проблема обеспечения оккупированного Россией Крыма пресной водой в 2021 году еще больше усилится. У них есть варианты снижения напряженности ситуации. Первый и главный - это прекращение искусственного переселения в Крым россиян. Это увеличивает нагрузку на сети. Второй вариант - наведение порядка в системах водораспределения. Сейчас там теряются огромные водные ресурсы, около 50% воды. Об этом рассказал доктор юридических наук, екс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, передает "Обозреватель".