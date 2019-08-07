Попасть в Крым станет проще - Зеленский

Зеленский введет документы для визитов в Крым. ФОТО: censor.net

Президент Украины закрепил на законодательном уровне получение документов для визитов в оккупированный Крым.

"Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - сказал Владимир Зеленский во время выступления перед общиной крымских татар в Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОБСЕ отказалось работать в оккупированном Крыму

Сейчас для иностранных граждан ыснуэ процедура получения разрешения на посещение Крыма. Такой документ выдается только при наличии веских оснований. Например: смерть близких, проживание родственников на пывострове, наличие недвижимости и тому подобное.

Аннексия Крыма Россией произошла "вследствие конкуренции великих держав".