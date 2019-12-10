Понаехали: русский из Новосибирска ограбил крымского пенсионера

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
1 Просмотров: 1251
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1791
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 702
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 549
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 225
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4410
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9738
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20052
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6885
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 396
Фото
Все фото
11
3
10
5
6
Когда срывает ЛЭП - самостоятельно чинят - показали самое маленькое высокогорное село Крыма
Когда срывает ЛЭП - самостоятельно чинят - показали самое маленькое высокогорное село Крыма
Россияне создали несуществующее мероприятие
Россияне создали несуществующее мероприятие
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Детство в сапогах - россияне провели военную игру в школе
Детство в сапогах - россияне провели военную игру в школе
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
Видео
Все видео
Это Россия, Зубков - закрыли уникальный крымский зоопарк, судьба животных неизвестна
Это Россия, Зубков - закрыли уникальный крымский зоопарк, судьба животных неизвестна
На видео сняли полет украинского крылатой ракеты Нептун
На видео сняли полет украинского крылатой ракеты Нептун
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1251
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9738
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2574
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2682
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6885
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 621
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
вторник, 10 декабря 2019 18:30

Понаехали: русский из Новосибирска ограбил крымского пенсионера

  Комментировать
Понаехали: русский из Новосибирска ограбил крымского пенсионера
Пенсионер пытался остановить приезжего вора, но тот оказался сильнее. Фото: Волинь24

В оккупированном Крыму россиянин, ограбил пенсионера.

Молодой человек приехал на полуостров из Новосибирска, пишут пропагандистские сми.

Видео с ограблением выложили в интернет.

На нем видно, как пожилой человек стоит перед банкоматом и снимает с карточки деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме

У него стоит молодой россиянин.

Минута, и молодой человек уже выбегает с деньгами.

После аннексии Крыма в оккупированный полуострова с РФ начали ехать россияне.
Они обустраиваются благодаря поддержке гос программ.

Местное население при этом выжимают из робот, или закрывают их бизнеса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Понаехали: русский из Новосибирска ограбил крымского пенсионера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Историку дали 10 лет за запрещенную литературу

Журнал с обнаженной актрисой на обложке раскупили за день

В Одессе неизвестные захватили медицинский университет

Самое читаемое
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 21973
Доллар стремительно дешевеет
Доллар стремительно дешевеет Просмотров: 20853
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
 1 Просмотров: 19350
Мошенничество с карточками: как украинцев &quot;разводят на деньги&quot;
Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги" Просмотров: 9891
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9441
Крым
Резолюция ООН по Крыму усиливает позиции Украины на переговорах - эксперт
Резолюция ООН по Крыму усиливает позиции Украины на переговорах - эксперт
 Просмотров: 99
В подписанном коммюнике о крымских пленников и речи не идет - Чубаров
В подписанном коммюнике о крымских пленников и речи не идет - Чубаров 1 Просмотров: 207
Сепаратиста из Крыма отправили за решетку
Сепаратиста из Крыма отправили за решетку Просмотров: 243
Воронченко рассказал о дальнейшей судьбе украинских моряков
Воронченко рассказал о дальнейшей судьбе украинских моряков Просмотров: 297
Из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением Кабмина - отец Климент
Из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением Кабмина - отец Климент Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
15
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
6
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
5
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
4
На Донбассе погиб воин 72 бригады Дмитрий Темный
4
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
Голосов: 6615
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua