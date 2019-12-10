Понаехали: русский из Новосибирска ограбил крымского пенсионера

Пенсионер пытался остановить приезжего вора, но тот оказался сильнее. Фото: Волинь24

В оккупированном Крыму россиянин, ограбил пенсионера.

Молодой человек приехал на полуостров из Новосибирска, пишут пропагандистские сми.

Видео с ограблением выложили в интернет.

На нем видно, как пожилой человек стоит перед банкоматом и снимает с карточки деньги.

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У него стоит молодой россиянин.

Минута, и молодой человек уже выбегает с деньгами. После аннексии Крыма в оккупированный полуострова с РФ начали ехать россияне.

Они обустраиваются благодаря поддержке гос программ. Местное население при этом выжимают из робот, или закрывают их бизнеса.