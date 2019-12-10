Понаехали: русский из Новосибирска ограбил крымского пенсионера

В оккупированном Крыму россиянин, ограбил пенсионера.
Молодой человек приехал на полуостров из Новосибирска, пишут пропагандистские сми.
Видео с ограблением выложили в интернет.
На нем видно, как пожилой человек стоит перед банкоматом и снимает с карточки деньги.
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У него стоит молодой россиянин.
Минута, и молодой человек уже выбегает с деньгами.
После аннексии Крыма в оккупированный полуострова с РФ начали ехать россияне.
Они обустраиваются благодаря поддержке гос программ.
Местное население при этом выжимают из робот, или закрывают их бизнеса.
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