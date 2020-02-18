Политзаключенный Семена прибыл на контролируемую Украиной территорию

Крымский журналист Николай Семена уже находится на контролируемой правительством Украины территории. Он в безопасности и направляется в Киев.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова написала в Facebook.

В 2017 году так называемый суд оккупированного Крыма незаконно осудил Семену до 2,5 года условно за статью, в которой он якобы "публично призывал к нарушению территориальной целостности России".

Николая Семену включили в "список на обмен" в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму осуждены 29 украинцев за отказ служить в российской армии - Денисова

Российские оккупанты освободили из-под стражи Рустема Ваитова, фигуранта севастопольской группы "Хизб ут-Тахрир". Он был первым осужденным по этому делу и вышел на свободу, отбыв весь срок незаконного наказания.