Показали работу и цены на крымских рынках

Фото: Анатолий Крымский \ Крым. Реалии

Многие торговцы официальных рынков и часто мест стихийной торговли в Симферополе покупают товары на "Крымском Привозе".

Это самый сельскохозяйственный оптово-розничный рынок, с 2002 года функционирует на улице Киевской, пишут Крым Реалии.

"Туда в широком ассортименте продукция доставляется прямо из крымских полей, садов и виноградников, а также через Керченский мост из соседней России и зарубежья. Корреспонденты прогулялись рынком, посмотрел на цены и покупателей", говорится в заметке.

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