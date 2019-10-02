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среда, 02 октября 2019 18:30

Показали работу и цены на крымских рынках
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Показали рынок в оккупированном Севастополе
Фото: Анатолий Крымский \ Крым. Реалии
Показали рынок в оккупированном Севастополе
Показали рынок в оккупированном Севастополе
Показали рынок в оккупированном Севастополе
Показали рынок в оккупированном Севастополе

Многие торговцы официальных рынков и часто мест стихийной торговли в Симферополе покупают товары на "Крымском Привозе".

Это самый сельскохозяйственный оптово-розничный рынок, с 2002 года функционирует на улице Киевской, пишут Крым Реалии.

"Туда в широком ассортименте продукция доставляется прямо из крымских полей, садов и виноградников, а также через Керченский мост из соседней России и зарубежья. Корреспонденты прогулялись рынком, посмотрел на цены и покупателей", говорится в заметке.

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На аннексирована полуострове в городе Севастополь пересох главный приток реки Черной.

Как отмечается, такая ситуация может иметь катастрофические последствия для города.

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