Показали пустую набережную крымского города

В интернете выложили фотографии крымских курортов без туристов.
"Как я устала ВСЕ ВРАТЬ. Как хочу рассказывать, как все это уходит, уезжает, исчезает, как страшный сон. Но пока вру. Вот - майский Коктебель. Набережная пустая", - говорится в сообщении в Twitter.
На набережной курортного города практически нет людей.
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"Это просто туристы все в море купаются", "Типа - сезон ожидания сезона. Очередной", - шутят в комментариях.
Российская оккупационная власть Крыма угробила полуостров, в частности его курортные города. Феодосии и Коктебеле нанесли непоправимый вред. Об этом заявил пророссийский блогер Александр Горный.
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