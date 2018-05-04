Показали пустую набережную крымского города

Фото: twitter.com/KrimRt/status

В интернете выложили фотографии крымских курортов без туристов.

"Как я устала ВСЕ ВРАТЬ. Как хочу рассказывать, как все это уходит, уезжает, исчезает, как страшный сон. Но пока вру. Вот - майский Коктебель. Набережная пустая", - говорится в сообщении в Twitter.

На набережной курортного города практически нет людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кругом разруха и бродячие наркоманы" - показали жизнь крымских студентов на помойке

"Это просто туристы все в море купаются", "Типа - сезон ожидания сезона. Очередной", - шутят в комментариях.

Российская оккупационная власть Крыма угробила полуостров, в частности его курортные города. Феодосии и Коктебеле нанесли непоправимый вред. Об этом заявил пророссийский блогер Александр Горный.