 
Ексклюзивы
1/5
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 315
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 6660
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3186
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5391
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1458
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1575
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1656
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1359
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1305
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 630
Фото
Все фото
8
3
5
4
6
Показали &quot;процветание&quot; самого старого города оккупированного Крыма
Показали "процветание" самого старого города оккупированного Крыма
Путинские инженеры объяснили, как будут чинить Керченский мост
Путинские инженеры объяснили, как будут чинить Керченский мост
Французские звезды требуют освобождения Сенцова
Французские звезды требуют освобождения Сенцова
&quot;Пора квартиру дать&quot; - в Крыму пособник оккупантов обиделся на режим Путина
"Пора квартиру дать" - в Крыму пособник оккупантов обиделся на режим Путина
Показали, как украинские корабли через Керченский пролив зашли в Азовское море
Показали, как украинские корабли через Керченский пролив зашли в Азовское море
Видео
Все видео
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
Обвалилась часть Керченского моста
Обвалилась часть Керченского моста
В Крыму полиция задержали соратника российской власти
В Крыму полиция задержали соратника российской власти
По Керченскому мосту в оккупированный Крым поехал крупногабаритный транспорт
По Керченскому мосту в оккупированный Крым поехал крупногабаритный транспорт
В Крыму катастрофа с запасом пресной воды: пересохла еще одна река
В Крыму катастрофа с запасом пресной воды: пересохла еще одна река
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 549
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1359
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5328
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9720
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 1080
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
понедельник, 08 октября 2018 15:33

Показали "процветание" самого старого города оккупированного Крыма
8

  Комментировать

В оккупированном Россией Крыму пришел в упадок курортный город Феодосия.

Полуразрушенный символ города, локальные свалки, надписи на стенах - все это угнетающе воздействует на местных жителей. О проблемах в оккупации написал сайт Примечания.

В Феодосии посреди улицы провалился асфальт. Оккупационные власти не спешат с ремонтом
Фото: primechaniya
Обвалился главный исторический символ Феодосии - башня Святого Константина
Ликвидировать последствия обрушений обещают к 2020 году
Феодосийцы жалуются на ухудшение внешнего вида города стихийные свалки, надписи на домах, разбитые тротуары и дороги
Феодосийцы жалуются на ухудшение внешнего вида города стихийные свалки, надписи на домах, разбитые тротуары и дороги

"Первое обрушение башни Святого Константина - архитектурного символа Феодосии - произошло в августе 2016-го - с южной части начали выпадать камни. В это время феодосийцы и общественники неоднократно просили власти немедленно приступить к реставрации памятника архитектуры, но не их услышали", - говорится в сообщении.

Оккупационные власти взялись за реставрацию памятника. Сейчас стены башни укреплены деревянными щитами и подпорками, а наклонная часть сооружения (контрфорс) обтянута металлической сеткой. В таком виде конструкция должна простоять еще несколько лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На крымском телеканале раскритиковали российские власти

"Одна из наболевших проблем Феодосии - стихийные свалки. Свалки подобралась к жилым домам на Октябрьской. По запаху и количества мусора ничуть не уступают локальные городским, которые ютятся во дворах. За забором на улице Советской от глаз людских спрятано свалку, кишащую бездомными собаками, сюда же на ночлег приходят бомжи. С каждым днем ​​мусора становится все больше: здесь и старое тряпье, и поломанная мебель, и спиленные ветви деревьев", - указывается.

Россия уничтожает в оккупированном Крыму уникальную природу. На полуострове вырубают уникальные заповедные деревья. Возраст некоторых из них достигает 1,5 тыс. лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали "процветание" самого старого города оккупированного Крыма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Полный стадион освистал президента

3,5 тыс. вакансий, зарплата от 7 тыс. грн: в Украине празднуют День юриста

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу

Весила 340 килограмм - запатентовали микроволновку

Львовский замок выдержал семь атак

Умер голос Народного Руха Украины

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 54124
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 50762
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 38143
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 27837
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 17127
Крым
Тука рассказал, какое советское наследство привело к аннексии Крыма
Тука рассказал, какое советское наследство привело к аннексии Крыма Просмотров: 1521
В Париже Сенцову посвятили "Белую ночь"
В Париже Сенцову посвятили "Белую ночь" Просмотров: 135
Рассказали, чем занимается Олег Сенцов после прекращения голодовки
Рассказали, чем занимается Олег Сенцов после прекращения голодовки Просмотров: 279
Уволили архитектора, который написал об имении пропагандиста
Уволили архитектора, который написал об имении пропагандиста Просмотров: 873
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
 Просмотров: 2088
Больше всего комментируют
16
Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
12
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
6
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
6
"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии
3
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
Голосов: 422
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua