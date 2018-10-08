Показали "процветание" самого старого города оккупированного Крыма

В оккупированном Россией Крыму пришел в упадок курортный город Феодосия.

Полуразрушенный символ города, локальные свалки, надписи на стенах - все это угнетающе воздействует на местных жителей. О проблемах в оккупации написал сайт Примечания.

Фото: primechaniya

"Первое обрушение башни Святого Константина - архитектурного символа Феодосии - произошло в августе 2016-го - с южной части начали выпадать камни. В это время феодосийцы и общественники неоднократно просили власти немедленно приступить к реставрации памятника архитектуры, но не их услышали", - говорится в сообщении.

Оккупационные власти взялись за реставрацию памятника. Сейчас стены башни укреплены деревянными щитами и подпорками, а наклонная часть сооружения (контрфорс) обтянута металлической сеткой. В таком виде конструкция должна простоять еще несколько лет.

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"Одна из наболевших проблем Феодосии - стихийные свалки. Свалки подобралась к жилым домам на Октябрьской. По запаху и количества мусора ничуть не уступают локальные городским, которые ютятся во дворах. За забором на улице Советской от глаз людских спрятано свалку, кишащую бездомными собаками, сюда же на ночлег приходят бомжи. С каждым днем ​​мусора становится все больше: здесь и старое тряпье, и поломанная мебель, и спиленные ветви деревьев", - указывается.

Россия уничтожает в оккупированном Крыму уникальную природу. На полуострове вырубают уникальные заповедные деревья. Возраст некоторых из них достигает 1,5 тыс. лет.