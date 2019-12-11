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среда, 11 декабря 2019 09:38

Показали фото высохших крымских водоемов

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Некоторые водоемы в оккупированном Россией Крыму продолжают иссякать.

При этом годовой засушливый период уже прошел. Фото засухи опубликовали на Twitter-странице RoksolanaToday & Крым.

Фотографии сделали возле Севастополя в Байдарской долине, которая была популярной среди туристов.

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Автор: RoksolanaToday&Крим
  Причиной засухи может быть сухая осень
Причиной засухи может быть сухая осень

Причиной такого сильного обмеления может быть сухая осень.

Автор: RoksolanaToday&Крим
  Причиной засухи может быть сухая осень
Причиной засухи может быть сухая осень

"Недавно был в Байдарской долине, обалдел от количества воды в водохранилище. Езжу много лет хотя бы раз в год. Такого малого водохранилища не видел в начале зимы никогда! Осень без дождей, я считаю, стала катастрофой", - предполагает очевидец.

Оккупанты планируют перевести жителей Севастополя на почасовую оплату воды.Аргументируют засухой.Так называемый местный депутат Вячеслав Горелов в таком положении обвиняет Украину. Говорит, что в случае, если зима не будет снежной, воду в город будут поставлять как в советское время, то есть по графику.

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  • Да. Там также живут люди
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