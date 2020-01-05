Пограничники рассказали, способствовал ли Зеленский пропуску музыканта Dr. Alban в Украину

Dr. Alban выступал в Крыму после начала российской аннексии 2014 года. Фото: glavcom.ua

Согласно украинскому законодательству на территорию нашего государства въехал музыкант Албан Юзом Нвапа, известный под псевдонимом Dr. Alban.

Вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины, об этом заявил голова Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в Facebook.

"И никак на решение охранников границы по пропуску или не пропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины. Отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручения правоохранительных органов. Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину ", - пояснил он.

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Сам музыкант отредактировал свое сообщение от 16 декабря 2019 года, в котором утверждал, что его допуск на территорию Украины обеспечило вмешательство президента Владимира Зеленского.

"Мне запретили въезд в Украину из-за предыдущие выступления на Крымском полуострове. Я не знал о том, что украинцам это не нравится. Но был рад встретить президента ", - написал музыкант.

Dr. Alban выступал в Крыму после начала российской аннексии 2014 года.

Иностранные артисты и другие деятели культуры, которие нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексирован Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, которые приехали на гастроли в Крым или прямо поддерживают российскую аннексию Крыма, запрещено выступать на материковой части Украины.

После появления в новогоднем шоу "Вечерний квартал" шведского певца Dr. Alban, который выступал в оккупированном Россией Крыму и который называет полуостров "спорным", президент Владимир Зеленский получил жесткую критику общественности.