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воскресенье, 05 января 2020 12:49

Следующими Зеленский будет встречать Пореченкова с Охлобыстиным?

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Следующими Зеленский будет встречать Пореченкова с Охлобыстиным?
"Если ты сам не защищаешь свою страну и ее интересы, то тебя никто не будет уважать и защищать тебя тоже никто не будет", - пишет Береза.

После появления в новогоднем шоу "Вечерний квартал" шведского певца Dr. Alban, который выступал в оккупированном Россией Крыму и который называет полуостров "спорным", президент Владимир Зеленский получил жесткую критику общественности.

Бывший нардеп Борислав Береза напоминает о законе, выданном в 2018 году.

"Любые иностранные граждане, которые решили в недозволенный способ попасть на полуостров (не через пешеходную зону на границе с Херсонской областью), рисковали попасть в тюрьму, оказавшись в Украине. Закон был рассчитан больше на публичных лиц, на звезд шоу-бизнеса и на медиа-персон. Тем, кто решил подзаработать на аннексии Крыма грозит "лишение свободы на срок до 3 лет". Теперь их могут не только выдворить из страны, но и арестовать. И это закон.

Но выяснилось, что этот закон не для всех абсолютен", - пишет Береза в Facebook.

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"Поздравляю" всех нас. После разрешения въезжать в Украину Добронравову из "Сватов", который выступал в Крыму, последовало разрешение и Dr. Alban, который тоже выступал в Крыму. И произошло это при личном участии президента Зеленского. Новый тренд запущен. Закон для врагов, а своим все? Получается, что мы теперь живем по цитате из бессмертного произведения Оруэлла "Скотный двор" - Все животные равны, но некоторые равнее.

И в это же время в США продолжают отменять концерты российского джазмена Игоря Бутмана, поддержавшего аннексию Крыма. В США считают, что Крым - это Украина, а те кто поддержал его аннексию или выступали там - должны быть подвергнуты обструкции. А у нас? У нас есть закон, но он нарушается.

Это об самоуважении и об отношении к аннексии Крыма. Не на словах, а на деле. Думаю, что теперь и Пореченкова с Охлобыстиным можно запускать в Украину? У них, правда, нет такой индульгенции, как участие в "Сватах" или в новогоднем шоу "Квартала", но тоже можно что-то придумать. В общем все, как в поговорке - "Два мира, два Шапиро". Хотя, какая разница? Да? Или все же есть разница?", - добавил бывший нардеп.

Скандальному российскому актеру Федору Добронравову, известному по главной роли в сериале "Сваты", больше не запрещен въезд на территорию Украины. Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины.

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Дата
05
января

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