Пограничники не получали информацию об аресте украинских рыбаков

 
Ексклюзивы
1/5
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
2 Просмотров: 513
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2016
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 603
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1224
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2052
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2331
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 4905
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3870
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 873
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8523
Фото
Все фото
20
3
4
13
7
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Юрист рассказал, за что можно судиться с Россией
Юрист рассказал, за что можно судиться с Россией
Видео
Все видео
Захват рыбаков в Азовском море: оккупанты показали видео допроса украинцев
Захват рыбаков в Азовском море: оккупанты показали видео допроса украинцев
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 603
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 873
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2412
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1161
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1818
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
14 февраля 2020
Просмотров: 360
Щось більше за нас
Філософ Сергій Кримський років 20 тому сказав мені в інтерв'ю: "Людина не закінчується у просторі між черевиками й капелюхом". Набагато раніше інший ...
суббота, 15 февраля 2020 19:28

Пограничники не получали информацию об аресте украинских рыбаков

  Комментировать
Пограничники не получали информацию об аресте украинских рыбаков
В ГПСУ дали комментарий. Фото: "Цензор.нет"

Госпогранслужба не получала ни по одному официальном канала информации о задержании ФСБ РФ судна с четырьмя гражданами Украины.

"Мы видели сообщения, которые были распространены со ссылкой на представительства ФСБ России. Могу отметить, что мы эту информацию со своей стороны проверяем, чтобы выяснить, кто эти украинцы. Предварительно у нас информация уже есть. Могу отметить, что скорее всего , это плавсредство вышел вне места его постоянного базирования", - отметил представитель ГНСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Захват рыбаков в Азовском море: оккупанты показали видео допроса украинцев

Демченко отметил, что сложность заключается в том, что Азовское море является внутренними водами между двумя странами.

"Как украинские пограничники, так и сотрудники ФСБ России имеют право осуществлять свои задачи на той территории. Однако, как мы видим, за последние годы Россия фактически использует Азовское море как элемент воздействия - именно из-за досмотра судов, а также нередко и задержания украинских граждан, находящихся в Азовском море на плавсредствах", - сказал он.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали в западной части Азовского моря лодку с четырьмя украинцами. Граждане Украины не имели при себе документов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пограничники не получали информацию об аресте украинских рыбаков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Остались только ноги: в Украине впервые разбили памятник Ленину

Как живет первый "человек из пробирки"

Начали продавать мишек Тедди

Немецкий город отстраивали 40 лет

Сегодня Сретение: как украинцы проводили день

Родственники китов, а не свиней: показали крупнейших животных Африки

Сретение Господне: традиции, приметы и что запрещено делать в этот день

Самое читаемое
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука Просмотров: 19665
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
 Просмотров: 13761
Как выглядели влюбленные киевляне 120 лет назад - фото
Как выглядели влюбленные киевляне 120 лет назад - фото
20
 Просмотров: 6237
Казнили одного из самых кровавых маньяков
Казнили одного из самых кровавых маньяков
 Просмотров: 6057
Китайцы грабят пассажиров в самолете – стюардесса об особенностях работы
Китайцы грабят пассажиров в самолете – стюардесса об особенностях работы
5
 Просмотров: 5760
Крым
Захват рыбаков в Азовском море: оккупанты показали видео допроса украинцев
Захват рыбаков в Азовском море: оккупанты показали видео допроса украинцев
 1 Просмотров: 1845
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
 2 Просмотров: 711
Оккупанты задержали украинских рыбаков в Азовском море
Оккупанты задержали украинских рыбаков в Азовском море Просмотров: 495
Зеленский поговорил с Путиным
Зеленский поговорил с Путиным 2 Просмотров: 2997
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
 1 Просмотров: 1647
Больше всего комментируют
10
"Это все - ложь" - Ермак о Зеленском и Омане в "Схемах"
4
Договариваемся о возвращении 200 пленных - Зеленский
3
ГБР должно расследовать информацию о поездке Зеленского в Оман
3
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
3
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"
Голосов: 6967
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua