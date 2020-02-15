Пограничники не получали информацию об аресте украинских рыбаков

В ГПСУ дали комментарий. Фото: "Цензор.нет"

Госпогранслужба не получала ни по одному официальном канала информации о задержании ФСБ РФ судна с четырьмя гражданами Украины.

"Мы видели сообщения, которые были распространены со ссылкой на представительства ФСБ России. Могу отметить, что мы эту информацию со своей стороны проверяем, чтобы выяснить, кто эти украинцы. Предварительно у нас информация уже есть. Могу отметить, что скорее всего , это плавсредство вышел вне места его постоянного базирования", - отметил представитель ГНСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

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Демченко отметил, что сложность заключается в том, что Азовское море является внутренними водами между двумя странами.

"Как украинские пограничники, так и сотрудники ФСБ России имеют право осуществлять свои задачи на той территории. Однако, как мы видим, за последние годы Россия фактически использует Азовское море как элемент воздействия - именно из-за досмотра судов, а также нередко и задержания украинских граждан, находящихся в Азовском море на плавсредствах", - сказал он.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали в западной части Азовского моря лодку с четырьмя украинцами. Граждане Украины не имели при себе документов.