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суббота, 04 января 2020 15:04

Поезда из России в Крым ходят полупустыми и не окупаются

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Поезда из России в Крым ходят полупустыми и не окупаются
Поезда из России в Крым убыточные. Фото: Chesk.ua

Поезда из России в оккупированный Крыму через Керченский мост ходят полу пустыми.

В то же время даже российские эксперты уверены, что количество пассажиров не увеличится, как минимум до начала туристического сезона. Об этом сообщают "Новости Крыма".

Сотрудник подконтрольных российским властям "Крымских железных дорог" рассказал, что загрузка "под завязку" первых рейсов была связана с желанием приобщиться к событию и это было предпраздничное путешествие. Также он отметил, что к началу туристического сезона окупаемости от железнодорожных маршрутов не будет.

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Стоимость поездки в Крым поездом достаточно дорогая. Так сейчас цена билета из Москвы в Симферополь на 21 января 2020 в купе обойдется в 3661 рубль (около 1400 грн), "люкс" - 11873 (около 4500 грн). При этом на самолете в тот же день можно долететь за 2852 рубля (около 1090 грн).

23 декабря оккупанты открыли запуск первых поездов по Крымскому мосту.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправился 23 декабря, время в пути составляет 43,5 часа, а 24 декабря отправился первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого занимает 33 часа.

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04
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