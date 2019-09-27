Подвели итоги совещания ОБСЕ по ситуации в оккупированном Крыму

Россияне прибегают к грязным манипуляций относительно оккупированного Крыма. Фото: Новинарня

В оккупированный Крым не приедет мониторинговая миссия ОБСЕ.

К таким выводам пришли после совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения, пишут Крим.Реалии.

Одной из причин является нежелание оккупантов допустить наблюдателей на полуостров согласно украинскому законодательству.

"Сейчас уже есть две миссии международных организаций, которые могут абсолютно правомерно работать на территории оккупированного Крыма. Это специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и Мониторинговая миссия по правам человека ООН. Они имеют мандат, который включает всю территорию Украины, а Автономная Республика Крым и Севастополь для всего международного сообщества является территорией Украины. Поэтому, в принципе, нам не нужно дополнительных механизмов - нам нужно, чтобы эти две миссии допустили на территорию Крыма. Проблема в том, что российские оккупационные власти не хотят впускать эти миссии по украинскому законодательству, то есть через контрольные пункты въезда-выезда "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка". Они хотят, чтобы миссии попадали в Крым с территории России в нарушение законодательства Украины", - говорит постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

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Он добавил, что таким образом россияне идут на манипуляцию, поскольку посещение оккупированного ими полуострова будет означать признание аннексии.

"На пленарном заседании 24 сентября украинская делегация четко обозначила, что мы настоятельно просим ОБСЕ использовать все ресурсы и инструменты, чтобы их Специальная мониторинговая миссия все-таки попала в Крым. Это вовсе не коллизия, а манипуляция со стороны России. Это четко понимают наши международные партнеры, в том числе и в ОБСЕ. Безусловно, любое получение ими визы на въезд в Крым через Россию, использования авиарейса Москва-Симферополь, будет нарушением законодательства Украины и ОБСЕ это прекрасно знает. Они понимают, что таким образом можно поб ично дать России инструмент, чтобы она могла говорить о каком признании (Крыма российским - Gazeta.ua) ", - добавил он.

На заседании относительно последствий российских преступлений в оккупированном россиянами Крыму делегант из России устроила истерику. Начала визжать и бегать по залу заседания, видео выложил в Facebook Игорь Котелянец.