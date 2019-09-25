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среда, 25 сентября 2019 17:50

"Где Госдеп?" - россиянка устроила истерику на заседании ОБСЕ

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&quot;Где Госдеп?&quot; - россиянка устроила истерику на заседании ОБСЕ
Россиянка с криками бегала по сессионном зале ОБСЕ. Скриншот

На заседании относительно последствий российских преступлений в оккупированном россиянами Крыму делегант из России устроила истерику.

Начала визжать и бегать по залу заседания, видео выложил в Facebook Игорь Котелянец.

"Где Госдеп? Вы Госдеп?" - бегая по залу орала женщина.

"Сейчас в ОБСЕ рассказываем о последствиях с Антоном Корниевичем, Ольгой Скрипник, Рефатом Чубаровым и Архиепископом Климентом из Крыма. В частности, просим делегатов стран не думать, что проблема политзаключенных решена, а усиливать давление на Россию, чтобы свободными стали все политзаключенные . Пришли, в частности, россияне. Орут из зала о каких-то дискримининациях. Ведут себя нагло и перебивают спикеров. А можно заказать ОБСЕ без диких россиян? Ну вот как когда отель на отпуск в турагентстве заказываешь без них. Вот чего она визжит", - пишет он.

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Украинская делегация покинула сессионный зал ОБСЕ во время выступления российских пропагандистов.

На заседании обсуждались проблемы свободы слова, во время дискуссии россияне назвали аннексированный Крым российским, сообщает ATR.

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