"Где Госдеп?" - россиянка устроила истерику на заседании ОБСЕ

Россиянка с криками бегала по сессионном зале ОБСЕ. Скриншот

На заседании относительно последствий российских преступлений в оккупированном россиянами Крыму делегант из России устроила истерику.

Начала визжать и бегать по залу заседания, видео выложил в Facebook Игорь Котелянец.

"Где Госдеп? Вы Госдеп?" - бегая по залу орала женщина.

"Сейчас в ОБСЕ рассказываем о последствиях с Антоном Корниевичем, Ольгой Скрипник, Рефатом Чубаровым и Архиепископом Климентом из Крыма. В частности, просим делегатов стран не думать, что проблема политзаключенных решена, а усиливать давление на Россию, чтобы свободными стали все политзаключенные . Пришли, в частности, россияне. Орут из зала о каких-то дискримининациях. Ведут себя нагло и перебивают спикеров. А можно заказать ОБСЕ без диких россиян? Ну вот как когда отель на отпуск в турагентстве заказываешь без них. Вот чего она визжит", - пишет он.

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Украинская делегация покинула сессионный зал ОБСЕ во время выступления российских пропагандистов. На заседании обсуждались проблемы свободы слова, во время дискуссии россияне назвали аннексированный Крым российским, сообщает ATR.