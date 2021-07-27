Подсчитали количество военных учений оккупантов в Крыму

Россия провела 20 военных учений на полуострове. Фото: Обозреватель

За первое полугодие 2021года Россия в оккупированном Крыму провела 20 военных учений.

"По нашим подсчетам за отчетный период российские власти 20 раз проводила военные учения на территории оккупированного полуострова с участием 23 850 военнослужащих и более 1900 единиц боевой специальной техники. Возможно, техники было больше, возможно, людей было больше. Но в отчете отражено то, что удалось зафиксировать нам, мы опираемся на свои источники", - сообщил глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев телеканала "Дом".

Милитаризацию нужно связывать с ситуацией с правами коренных народов, подчеркнул Бариев.

"Согласно Декларации о правах коренных народов, наличие вооруженных контингентов или военных контингентов на территории, где проживают коренные народы, должны прежде всего согласовываться с коренными народами, с их представительным органом. Но на самом деле у нас оккупанты не только не согласовывают, но еще и запрещают представительный орган - Меджлис крымскотатарского народа", - продолжил глава крымскотатарского ресурсного центра.

Россия уже разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия. Страна-агрессор постоянно увеличивает количество военных и военной техники на полуострове, заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на форуме "Украина 30. Международная политика". При этом РФ подавляет все возможные формы противодействия оккупации.