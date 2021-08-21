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суббота, 21 августа 2021 04:17

Под давлением РФ одна страна отказалась принимать участие в саммите "Крымской платформы" - секретарь СНБО

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Под давлением РФ одна страна отказалась принимать участие в саммите &quot;Крымской платформы&quot; - секретарь СНБО
Участников "Крымской платформы" станет меньше. Фото: Крымская платформа

Одна страна отказалась от участия в саммите "Крымской платформы" в последний момент из-за давления РФ.

"Россия работает по всему миру, чтобы помешать Украине провести такое мероприятие", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Он подчеркнул, что для РФ проведение саммита — это "огромное поражение".

"Я могу констатировать, что есть по крайней мере одна страна, которая под давлением Российской Федерации в последний момент отказалась участвовать в саммите. Но это одна страна, будем считать, что с остальными будет все хорошо и все мероприятия пройдут", — сказал секретарь СНБО.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в саммите "Крымской платформы" примут участие представители 44 стран и международных организаций, в том числе 14 глав государств.

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