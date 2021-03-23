"Побывал на допросах во всех правоохранительных органах" - журналист рассказал, как живет в оккупированном Крыму

Бекир Мамутов родился в Узбекистане, куда депортировали его родителей. В Крым переехал в 1992 году. Возглавляет редакцию крымскотатарской газеты "Къырым". Фото: Зинур Умеров

После аннексии Крыма на материковую Украину выехали более 50 тыс. человек. Главный редактор крымскотатарской оппозиционной газеты "Къырым" Бекир Мамутов этого не сделал.

Как ему живется на полуострове, он рассказал журналу "Країна".

"После возвращения в Крым мы 7 раз меняли там место жительства. В 1996 году наконец оказались в Симферополе. Имели там участок, построили дом. Небольшой, но свой. Почему я должен все бросать? Мы так долго стремились попасть на родину, а теперь снова уезжать? Для молодежи все ясно. Но я своим сыновьям сказал: "На следующий день после всем известных событий, когда мы будем отмечать торжество мирового права, все должны вернуться в Крым. Однозначно", - сказал он.

"После аннексии несколько лет жена была в напряжении. Говорил ей: "Никто не придет, успокойся". А у нее постоянная тревога. Да и у меня тоже. Я участвовал во всех акция 2014 года. Побывал на допросах во всех правоохранительных органах. Домой к нам приезжали для выяснения каких-то обстоятельств. Теперь обвиняют в злоупотреблении свободой слова. В конце октября в газете напечатали доклад генерального секретаря ООН и дали название "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина". Также упрекают в том , что на страницах газеты вспоминаю Меджлис, а эта организация запрещена. 16 февраля должен был быть очередной суд. Я заболел, поэтому перенесли", - добавил Бекир Мамутов.

Также он рассказал о постоянных проверках и задержаниях на границе.

"Когда надо выехать, на границе постоянно останавливают. Каждый раз задержания, наезды, предупреждение. Как-то несколько часов держали. Вышел в 2 ночи. Мой транспорт уже уехал. Хорошо, что ребята на украинской границе мне: "Поможем, батя!" . И помогли доехать до Умани", - поделился Мамутов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты запретили крымским татарам говорить в суде на родном языке

Полный текст беседы с Бекиром Мамутовым читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

19 стран выступили с совместным заявлением с требованием прекратить оккупацию Крыма Россией. РФ в Совбезе ООН провела пропагандистское заседание по полуострову.