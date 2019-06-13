По Фрейду - оккупанты в очередной раз опозорились в прямом эфире

Россияне прорекламировали духовой оркестр Национальной гвардии Украины в оккупированном Крыму.

Пропагандистский телеканал ИКС показал фотографию украинских военнослужащих, выдавши их за россиян, сообщает Крымский канал в Telegram.

Автор: Крымский канал Ранее россияне на постерах ко Дню Победы вывесили изображение с солдатами 3-го рейха, вместо советских

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"Севастопольский госканал ИКС проанонсировал Всероссийский фестиваль духовых оркестров Росгвардии кадром с парада украинских нацгвардейцев", - говорится в подписи к фото.

На фотографии маршируют военнослужащие Национальной гвардии Украины.

В Крыму находятся 30 тыс. российских военных. По данным разведки, Кремль планирует направить туда еще 13 тыс. солдат в ближайшие 4 года.