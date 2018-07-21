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суббота, 21 июля 2018 15:14

Пляжи пустуют: показали, как отдыхают в Крыму

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Автор: фото с веб-камеры
  Показали количество туристов на пляжі санатория Ай-Петри
Показали количество туристов на пляжі санатория Ай-Петри

В сети опубликовали снимки с веб-камер, установленных на побережье Крымского полуострова.

В Ялте на пляжах есть туристы, однако их немного.

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Для сравнения СМИ приводят фото с пляжей курортного поселения Кирилловка Запорожской области. На берегу почти нет свободных мест.

Автор: фото с веб-камеры
  Сравнили количество туристов на пляжах Ялты и Кирилловки
Сравнили количество туристов на пляжах Ялты и Кирилловки

После аннексии Крыма Россией в 2014 году поток туристов туда резко сократился. Несмотря на обещания оккупантов наполнить полуостров отдыхающими из России, этого не произошло. В Крым часто отправляют на отдых бюджетников и представителей силовых ведомств, которые не имеют права покидать территорию РФ.

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