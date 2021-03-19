Питьевую воду для Крыма будуть добывать со дна Азовского моря - РФ

Для добычи пресной воды россияне намерены бурить дно Азовского моря. Фото: unsplash.com

Российская оккупационная власть в Крыму намерена бурить скважины на дне Азовского моря, чтобы обеспечить жителей полуострова пресной водой. Начало работ запланировано на апрель.

Такое заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина обнародовало пропагандистское агентство ТАСС, сообщает LIGA.net.

"Мы уже провели определенные проектные работы, и в апреле выйдем на бурение первых скважин", - подчеркнул Хуснуллин.

В заявлении говорится, что оккупанты изучают возможности подачи пресной воды со дна Азовского моря. И надеются создать запас пресной воды для жителей Крыма до 2024 года.

"У нас сомнений в том, что мы обеспечим население полуострова водой, нет. Все решения есть, деньги есть, надо системно работать. Мы половину вопроса решим в этом году", - заявил Хуснуллин.

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И отметил, что в случае, если не хватит добытой пресной воды, РФ предпримет запасной вариант - применение анонсированных ранее опреснительных установок. От этого проекта в свое время отказались из-за его высокой стоимости.

За ситуацию с водой в Крыму, согласно международному праву, несет ответственность оккупант. Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. По его прогнозам, вопрос воды в Крыму будет обостряться и в дальнейшем. Он не исключает, что Россия будет делать попытки получения воды из материковой Украины путем атак.