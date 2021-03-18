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четверг, 18 марта 2021 09:37

Кравчук изменил мнение относительно подачи воды в Крым и допускает атаку с юга России

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Кравчук изменил мнение относительно подачи воды в Крым и допускает атаку с юга России
Кравчук сделал важное заявление относительно подачи воды в Крым. Фото: "Укринформ"

За ситуацию с водой в Крыму, согласно международному праву, несет ответственность оккупант.

Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

"Я вижу, что Крым хотят превратить в военную базу. Полуостров в системе Российской Федерации стал одним из округов. Поэтому теперь за все несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет - гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то", - сказал Кравчук в интервью "Радио Свобода".

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По его прогнозам, вопрос воды в Крыму будет обостряться и в дальнейшем. Он не исключает, что Россия будет делать попытки получения воды из материковой Украины путем атак.

"Я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь - эту часть они хотят как-то пробить, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украина поставлять воду не получится", - добавил 1-й президент Украины.

О том, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Москвой Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове, ранее в августе заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, по его словам, Украина не будет подавать воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".

О готовности Украины восстановить подачу воды в Крым заявлял и Леонид Кравчук, "если какая-то гуманитарная катастрофа случится".

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