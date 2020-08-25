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вторник, 25 августа 2020 07:27

Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым

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Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Леонид Кравчук заявил о готовности Украины возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы. Фото: facebook.com/Леонид Кравчук

Украина готова возобновить подачу воды аннексированный Россией Крым в случае гуманитарной катастрофы.

Об этом заявил первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

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"Если какая-то гуманитарная катастрофа произойдет, связанная с водой, то людям можем дать воду", - сказал Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио".

Однако, он отметил, что украинцы "в жизни никогда" не пойдут на то, чтобы поставлять воду "промышленным предприятия, военным базам и тому подобное".

О том, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Москвой Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове, ранее в августе заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, по его словам, Украина не будет подавать воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".

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