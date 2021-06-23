ПАСЕ приняла резолюцию о крымских татарах

Решение поддержали 73 делегата. Фото: Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по крымским татарам.

Решение поддержали 73 делегата, против высказались 17. Об этом сообщил член украинской делегации, народный депутат Алексей Гончаренко.

Нардеп также сообщил основные положения резолюции:

- ПАСЕ подтверждает, что не признает оккупацию Крыма и Севастополя Россией. Крым - это Украина;

- насилие против крымских татар сопровождалось незаконной аннексию Крыма Россией и сейчас продолжается;

- ПАСЕ отмечает серьезное насилие, включая пытки, похищения, запрет мирных митингов и другие нарушения прав человека, которые совершаются против крымских татар представителями российского режима.

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ПАСЕ также призывает Россию:

- немедленно освободить Крым;

- прекратить использование российского законодательства в Крыму, в том числе об "экстремизме" и "терроризме";

- отменить решение о запрете деятельности Меджлиса крымских татар, Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова;

- обеспечить возможность свободного изучения крымскотатарского языка;

- освободить всех незаконно заключенных;

- прекратить принудительный призыв кримчан в ряды российской армии;

- прекратить перемещение задержанных из Крыма в Россию;

- провести честные и справедливые расследования дел, связанных с крымскими татарами и наказать всех, кто причастен к насилию против них;

- прекратить препятствовать работе юристов и правозащитников в Крыму и допустить в Крым международные органы, защищающие права человека.

Европейский парламент принял жесткую антироссийскую резолюцию. В случае прямого вторжения России в Украину, документ предусматривает приостановление импорта российских нефти и газа в ЕС и введение санкций против приближенных к российской власти олигархов.