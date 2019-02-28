Пакостит не только Украине: Поклонская стала причиной публичной ссоры

Очередной муж предательницы Натальи Поклонской, Иван Соловьев, который является бывшим руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России пожаловался российским правоохранителям на опального бизнесмена Олега Зубкова.

Накануне, в своем блоге владелец зоопарков "Сказка" и "Тайган" предложил обменять "Няш-Мяш" на воду в Северо-Крымском канале, пишут Крым.Реалии.

Муж Поклонской заявил, что слова Зубкова надо проверить на наличие состава преступления.

Также он грубо обозвал крымского бизнесмена, который был сторонником "русской весны" в 2014 году.

"Он пытается оправдать свое моральное банкротство провокационными призывами выдать заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции стране, где в отношении ее открыто девять уголовных производств, а также вынесен смертный приговор террористической организацией Правый сектор", - сказал мужчина.

Автор: ua.krymr.com Зубков поздравил Поклонская с новым мужем и предложил обменять "Няш-Мяш" на воду для Крыма

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Муж Поклонской предупредил Зубкова о недопустимости резких высказываний по отношению к сепаратистке. По его словам у Зубкова возникли с ней проблемы еще до аннексии Крыма, когда предательница была руководителем крымской прокуратуры.

На упреки со стороны Соловьева, Зубков ответил в своем блоге и порадовался тому, что новый очередной муж Натальи защищает свою жену.

"Я всегда готов ответить за свои слова и действия, а также за записи на своем личном блоге. Мне лично приятно, что новый, очередной муж Поклонской бросился на защиту Натальи Владимировны, это нормально, это по-мужски. Однако сказанное в личном блоге - это только мое личное мнение, и не руководство к действию российским правоохранительным органам, и это - к сожалению ", - сказал бизнесмен.

Конфликт вышел из-за поста Олега Зубкова.

"Как стало известно, правоохранительные органы Украины обратились к своим российским коллегам с просьбой о выдаче им гражданки Поклонской в связи с уголовными производствами в Украине по 9-ти уголовным делам, где она является главным фигурантом. Правоохранительные органы России задумались, ведь есть подписанные международные соглашения о выдаче преступников", - написал предприниматель.

За годы аннексии Олег Зубков, который поддерживал российское вторжение в Украину посетил около 300 судов. Он платит многочисленные штрафы и до сих пор не может оформить землю, на которой расположены его зоопарки по российскому законодательству. Сейчас Зубков собирается перевести свой бизнес из Крыма в Португалию.